Zulma Guzman Kastro je optužena da je u Kolumbiji ubila dvije tinejdžerke otrovanim slatkišima.

Izvor: X/@TrueCrimeUpdat/Printscreen

Zulma Guzman Kastro, osnivačica kompanije za iznajmljivanje električnih automobila, optužena je da je u Kolumbiji ubila dvije tinejdžerke, nakon što im je dala otrovane slatkiše. Interpol je početkom ovog mjeseca izdao potjernicu za njom, a u utorak ujutru je pronađena u Londonu nakon što ju je policija spasila iz rijeke Temze, izvještava Dejli mejl.

Kastro se tereti da je 3. aprila Ines de Bedut (14) i njenoj prijateljici Emiliji Forero (13) kurirskom službom poslala maline prelivene čokoladom, u koje je bio ubrizgan talijum, teški metal bez boje i mirisa.

⚠️ WARNING: This post describes a double murder by poisoning & a manhunt



Colombian authorities have launched an international manhunt for businesswoman Zulma Guzman Castro, who is accused of murdering two schoolgirls by spiking chocolate-covered raspberries with thallium, a…pic.twitter.com/cARlpDwiPg — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat)December 7, 2025

Kao motiv ubistva, policija navodi da se radilo o osveti nakon tajne veze Inesinim ocem, Huanom de Bedutom. Još jedna tinejdžerka je jela otrovane slatkiše, kao i dvadesetjednogodišnji brat jedne od žrtava. Takođe su bili hospitalizovani, ali su oboje preživjeli, iako djevojka ima trajne zdravstvene posledice.

Ines i Emilija su preminule u bolnici četiri dana nakon konzumiranja otrova. Interpol je saopštio da je Kastro nakon što je pobjegla iz Kolumbije boravila u Brazilu, Španiji i Ujedinjenom Kraljevstvu.

"Policija je u utorak, 16. decembra, u 6.45 ujutru primila dojavu o ženi u nevolji na mostu Batersi u 6:45. Pomorska policijska jedinica je u 7.14 izvukla ženu u pedesetima iz vode, koja je potom prevezena u bolnicu, gdje je utvrđeno da njene povrede nisu opasne po život", rekao je portparol londonske policije.

CAYÓ, EN LONDRES, Zulma Guzmán Castro, la reputada empresaria señalada de envenenar, con talio, a dos menores, al parecer en un acto de venganza contra su ex esposo. Fue detenida en Londres, por orden de captura internacional.pic.twitter.com/GfWxBAeonU — ChivasYCrónicas (@ChivasYCronicas)December 18, 2025

Ispostavilo se da je žena koju su izvukli iz rijeke bila Kastro. Kolumbijske vlasti su zatražile pomoć britanske policije u njenom hapšenju, a kasnije, kada bude moguće, i ekstradiciji. Ranije ovog mjeseca, Emilijin otac, Pedro Forero, oglasio se povodom njene smrti na društvenim mrežama.

"Prije četrnaest godina započeo je život pun nade, radosti i snova, život koji je ispunio jednu porodicu, jednog oca i jednu majku. Kao ocu, neshvatljivo mi je da pomislim da je neko bio sposoban da mi sve to oduzme. Nije mi oduzela samo snove ili priliku da budem deda i sve što roditelj može biti. Oduzela je mojoj ćerki priliku da bude žena, majka i ćerka. Ćerko, uvijek ćeš biti najveća ljubav koju sam ikada mogao da osjetim kao otac. Volim te i voleću te do kraja života. Nedostaješ mi. Žao mi je što te nisam mogao zaštititi od ovog svijeta. Nadam se da ću te zagrliti još jednom, makar samo u snovima", objavio je Forero, a prenosi Dejli mejl.