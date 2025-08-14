Prve fotke Piksijevog stana u Parizu od 1.800.000 €: Komšije progovorile o svemu, evo za koliko para se izdaje

Luksuzna nekretnina smještena je u elitnom dijelu Pariza, a oni koji su odsjeli u stanu bili su više nego oduševljeni smještajem

Izvor: Instagram printscreen

Dragan Stojković Piksi vlasnik je raskošnih nekretnina širom svijeta, ali posebnu pažnju javnosti oduvijek izaziva njegov prelijepi dom u Parizu, koji se već godinama nalazi u njegovom vlasništvu.

Impozantna zgrada, građena u prepoznatljivom osmanskom stilu, smještena je u jednom od najelitnijih djelova Pariza, na samo nekoliko koraka od čuvene Avenije Montenj i luksuznog hotela "Plaza Atene", kao što možete i vidjeti u galeriji u nastavku.

Velelepnu nekretninu danas izdaje Piksijev sin, Marko Stojković, i to putem popularne aplikacije za iznajmljivanje nekretnina.

Komšije ih vole

Inače, ekipa Kurira našla se na licu mjesta gdje su imali priliku i da porazgovaraju sa komšijama slavne porodice, a oni su imali samo riječi hvale, ne samo na račun Piksija, već i kada je riječ o njegovom nasledniku.

"Na pravom ste mjestu. Ovdje su godinama živjeli Dragan, Snežana i njihova djeca. Bili su divne komšije, uvijek ljubazni i kulturni. Ovaj stan na trećem spratu izdaju duže od decenije, za to je zadužen Marko. On je divan mladić, jako je vrijedan i uvijek lično dočekuje goste i sve sređuje kako bi klijenti bili zadovoljni smještajem. Viđamo ga često s jednim prijateljem, koji mu vjerovatno pomaže oko posla. Njihov stan je jedan od najljepših u zgradi. Cijene su ovde vrtoglavo skočile poslednjih godina, kad su ga kupili, bio je mnogo jeftiniji. Sada je kvadrat skoro 30.000 eura, što znači da mu je cijena na tržištu 1.800.000 eura. Sjećam se da su još davno hteli da ga prodaju, ali da su od toga odustali i odlučili da ga rentiraju, što se ispostavilo kao pravi potez ", ispričala je komšinica Rene.

"Dragan i Snežana i danas često dolaze u Pariz, ali više ih ne viđamo tako često kao nekad. Pošto je ovaj stan gotovo uvijek bukiran i u njemu borave turisti, oni odsijedaju u obližnjem hotelu, koji im je omiljen. Snežana je više puta, kad je bio slobodan, bila u njemu, ali od tada je sigurno prošlo nekoliko godina. U Parizu cijela porodica na raspolaganju ima vozača, a svakako im je sve blizu u kraju. Butici sa Snežaninim omiljenim brendovima su im na nekoliko koraka, ona je tu VIP klijentkinja, a znamo svi koliko ona voli šoping (smijeh)", zaključuje komšinica.

Pogledajte još kadrova luksuzne nekretnine:



Pogledajte 00:10 Piksijev stan u Parizu Izvor: Kurir Izvor: Kurir

Koliko košta da odsjednete u Piksijevom stanu?

Kako se i sami možete uvjeriti pretragom na pomenutom sajtu, cijena smještaja za dvije osobe u stanu Stojkovića početkom septembra za sedam noćenja iznosi tričavih 5.600 eura.

Inače, u opisu dvosobnog Piksijevog stana stoji da se nalazi u luksuznoj zgradi i da je opremljen po svjetskim standardima. Dnevnu sobu i veći dio stana čini luksuzni namještaj italijanskog brenda "Fendi". Televizor prikazuje sliku u 4K rezoluciji, a kupatilo je cijelo u mermeru.

Podno grijanje postoji u većem dijelu stana, naglašeno je u opisu. Pored ovoga, gostima su na raspolaganju i klima, vaj-faj, potpuno opremljena kuhinja, ali i mašina za pranje sudova, mašina za pranje i sušenje veša. Na zahtjev se može ugovoriti usluga čišćenja ili dolazak kućne pomoćnice. U stanu nisu dozvoljeni kućni ljubimci, pušenje, kao ni zabave ili velika okupljanja.

Turisti koji su imali toliko novca da borave u Piksijevom stanu ostavljali su svoje utiske, a koliko su oduševljeni svjedoči i to što bi im većina "dala sedam zvjezdica, da može".

(Kurir.rs/MONDO)