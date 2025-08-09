Stanari dodaju da vlasnik stana nije u zemlji, a niko od nadležnih službi do sada nije očistio stan niti uradio dezinfekciju.

Stanari zgrade u Ulici Episkopa Nikifora Maksimovića u Čačku osjetili su nesnosan miris koji se širio iz jednog od stanova. Odmah su pretpostavili da je došlo do smrtnog slučaja i o tome su obavijestili nadležne.

"Tijelo preminulog muškarca otkriveno srijedu uveče kada su, nakon prijave, na lice mjesta došli policija i vatrogasci, koji su obili stan i zatekli tijelo u fazi raspadanja", kažu za RINU stanari zgrade.

Dodaju da vlasnik stana nije u zemlji, a niko od nadležnih službi do sada nije očistio stan niti uradio dezinfekciju.

"Smrad se širi cijelom zgradom, pokušavali smo da kontaktiramo sve službe, ali nam je rečeno da niko nije nadležan", kažu zabrinuti stanari.

Stanari apeluju na nadležne da hitno riješe problem i izvrše dezinfekciju prostora zbog, kako kažu, opasnosti po zdravlje svih koji tu žive.

