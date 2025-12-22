"Imala je produženo krvarenje": Marija Kulić se hitno oglasila nakon što je Miljana završila u Urgentnom centru

Marija Kulić objasnila je šta se desilo sa njenom ćerkom.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Miljana Kulić je za vikend izvedena uz "Zadruge 9 Elite", nakon što je prijavila da ima obilnije krvarenje. Naime, produkcija ju je odmah sprovela na neophodne preglede, a njena majka Marija Kulić oglasila, te je objasnila da je sve u redu, kao i da nije mogla da dođe u Beograd.

"Dobro je Miljana, odjednom su svi krenuli da me zovu. Produkcija ju je odvela na pregled i javili su mi da ne brinem da je sve dobro. Imala je samo produženo krvarenje zbog jednog lijeka koji pije, to je razređivač krvi, a kada je žena u ciklusu, hoće da se desi nekada obimnije krvarenje. Inače, bila je i kod ginekologa, urologa i hirurga, te je i sa njihovih strana sve u redu."

"Ja sam u Nišu, tako da nisam mogla da budem tu sa njom trenutno", objasnila je Marija.

Danima se žalila na bolove

Podsjetimo, Miljanu su pregledali specijalisti i na kraju je upućena kod ginekologa zbog problema poslednjih pet dana o kojima je obavijestila produkciju.

Urgentnom centru joj je ukazana pomoć, nakon čega je puštena i upućena da se javi svom ljekaru.