Jami otkrila detalje druženja sa Gastozom, pa spomenula Anđelu: "Uvijek me je privlačila njegova nerealna energija"

Folkerka je progovorila o svom druženju sa poznatim reperom i učesnikom "Elite 8".

Pjevačica Jasna Milenković Jami je progovorila o druženju sa reperom i rijaliti učesnikom Nenadom Marinkovićem Gastozom. U emisiji "Pitam za druga" gost je bila upravo Jami, te je otkrila kakav je njihov odnos, kao i kakav je Gastoz privatno, te se dotakla i veze s Anđelom.

"Gastoza sam upoznala kroz neki drugi rijaliti, ali uvijek me je privlačio zbog njegove energije. Uvijek mi je bio sladak. Kada sam pravila pjesmu trebao mi je rep dio, odmah smo se sjetili Gastoza. Divan je za saradnju, njegova energija je nerealna. On je rođen za sve to", rekla je Jami (58).

"Kako komentarišeš njegovo učešće u rijalitiju i vezu?" upitao je voditelj.

"Njegova veza sa Anđelom mi je i slatka i smiješna"

"Ljudi se preko noći promijene, godine idu gore, sve to utiče. Dobro se i sastavio da uđe i bude pozitivan zbog svega što je prošao. Najlakše je suditi, ja ne volim to da radim, pogotovo ne mladim ljudima. Njegova veza sa Anđelom mi je i slatka i smiješna. On je izuzetno ljubazan i pažljiv. Nekada zna da bude dosadan koliko je ljubazan. On voli da ugađa, pogotovo ženama", rekla je Jami, pa nastavila:

"Ako njemu ta priča sa Anđelom prija neka ga, e sad koliko će to da traje ne znam. Njih dvoje su dva svijeta različita" rekla je Jami u emisiji "Pitam za druga".

Folk pjevačica se inače uvek trudila da svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti, ali je činjenica koliko njena ćerka liči na nju zaintrigirala javnost. Uvjerite se i sami:

