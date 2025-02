Pjevao na Zelenjaku i jedva krpio kraj s krajem, a onda je uslijedio obrt: Dao mu je novac iako se nisu poznavali

Nenad Marinković Gastoz pomogao je pjevaču i bivšem rijaliti učesniku Milanu Petkoviću humanim gestom.

Izvor: Instagram/gasttozz.official

Aktuelni učesnik "Elite 8" i reper Nenad Marinković Gastoz, pomogao je pjevaču i bivšem rijaliti učesniku Milanu Petkoviću humanim gestom koji ga je, kako kaže, spasio.

Prije oko 15 godina, Milan je pjevao na ulicama Beograda kako bi zaradio novac za život i jedva je sklapao kraj s krajem, a reper je odlučio da mu pomogne, iako ga tada nije ni poznavao.

Izvor: Ig milanpetkovic_official

"Nenad i ja smo se upoznali kada sam ja svirao u prolazu na Zelenjaku, on je prolazio sa Marijom, držali su se za ruke i on je onako u šoku stao i pitao me je zašto ja sa ovakvim glasom pjevam na ulici. Ja sam odgovorio da nemam gdje", otkrio je Petković i nastavio:

"Onda me je pitao koliko zaradim za dan, a ja sam odgovorio 1.000 -1.500. Gastoz je izvadio 1.000 dinara iz džepa, stavio mi u torbu i rekao: 'Ajde sa nama da blejiš'. Od toga dana smo nerazdvojni već deset godina!" napisao je pjevač na društvenim mrežama uz njihovu zajedničku fotografiju.

