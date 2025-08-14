Željko Šašić prvi put progovorio o aferi bivše sa Markom Jarićem: Oženio se 21-godišnjakinjom, ona ga varala sa kumom

Željko Šašić jednom prilikom se dotakao svoje nekadašnje supruge i glasina o aferama koje su kružile naročito tokom njenog narednog braka sa Lukasom

Željko Šašić je Sonju Vuksanović upoznao krajem devedesetih, a njihova ljubav ubrzo je krunisana ćerkom Sofijom. Ipak, brak nije potrajao, a Sonjin buran ljubavni život nakon razvoda – od braka sa Acom Lukasom do navodne romanse sa Markom Jarićem godinama je intrigirao javnost.

Šašić je jednom otvoreno progovorio o njihovom odnosu i o muškarcima koji su u njen život ušli posle njega.

"Prvo sam se zaljubio, pa sam se oženio. Upoznali smo se na moru, a kada sam ja kasnije krenuo na turneju u Njemačku, ispostavilo se da je tadašnji naš menadžer iz istog grada u kome je ona živjela. Kada sam ja došao, on meni kaže: "Hoće neko da te vidi". Kad sam je ja vidio, mislim se u sebi, pa tebe sam čekao" prisjetio se Željko i otkrio da su posle nekoliko mjeseci počeli da žive zajedno na relaciji Srbija-Njemačka.

Šašić je otkrio i neke detalje s početka njihove veze:

"Posle, kako je vrijeme prolazilo, odlazio sam na vikende, pa sam se sve više zadržavao, počeo sam da spajam vikende. Onda smo kao klinci počeli da živimo zajedno i u Njemačkoj i u Beogradu, mladi smo se uzeli. Imao sam malo godina, a ona tek malo. Nije kao što novine pišu 18 godina, lupaju, oni pišu da se udala sa 18 godina, pa nisam valjda toliko lud. Imala je 21 godinu kada se udala za mene, a ja sam imao 28 i ja sam bio klinac. Bili smo mladi, ludi i temperamenti."

Inače, do raspada Željkog i Sonjinog braka došlo je jer se ona zaljubila u vjenčanog kuma Acu Lukasa. Nakon razvoda, njih dvoje su uplovili u vezu, a onda i brak, međutim, navodno je i ovom odnosu presudila afera.

Svojevremeno se pisalo da je da je Sonja Lukasa navodno prevarila sa Markom Jarićem, a to je tada komentarisao i Šašić.

"Koga to interesuje sad, šta? Ima li neki anonimus sa kojim je prevarila Lukasa? To saznajte, to će biti interesantnije. Ovo je španska serija, a meni je to baš zabavno" rekao je Šašić, a onda nastavio:

"A što sad mi moramo da znamo da je ona njega prevarila sa Markom Jarićem? Marko je malo "maznuo" starku, a ova starka je skrenula pažnju Lukasu da se uozbilji, a Lukas je opet shvatio da voli ženu svoju i je l' to ta priča? Koga boli uvo u ovom nemoralu, u kojem mi živimo, ko je pošten a ko nije pošten. Ja ne znam da l' će da se razvede od Lukasa i da li će se udati za Jarića. Mislim da Jarić nije u fazonu da se ženi. U stvari, ne znam. Stvarno ne znam šta mu je radila. Ako je uspjela da ga zavede, svaka joj čast. Možda je uz mene štošta naučila, vidim da joj te stvari dobro idu. Bio sam dobar učitelj. Šta je Sonja sad? Neka majka, starleta, stilistkinja, zavodnica, ljubavnica. Koja je sad to nova vrsta socijalnih ženskih pojava? Profesionala udavačica? Ne znam koja je ovo nova vrsta žene... " zaključio je tada Šašić za bivšu suprugu.

