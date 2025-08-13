logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pjevačica Milena Vučić rodila bliznakinje: Objavila fotku iz porodilišta

Pjevačica Milena Vučić rodila bliznakinje: Objavila fotku iz porodilišta

Autor Đorđe Milošević
0

Milena Vučić je nedavno govorila o trudnoći i tada istakla da nikako nije očekivala blizance.

Pjevačica Milena Vučić rodila bliznakinje: Objavila fotku iz porodilišta Izvor: Instagram printscreen / vuchicmilena

Poznata pjevačica iz Crne Gore, Milena Vučić, postala je majka blizanakinja.

Srećnu vijest podijelila je na Instagramu, objavivši fotografiju iz porodilišta i otkrivši da je na svijet donijela dvije djevojčice.

Izvor: Instagram

"Stigle su nam djevojčice, ljubavi da li si svjestan koliko smo bogatiii ??? Žurka može da počne.12.08.2025. dan kad sam još bolje upoznala sreću, strah, zadovoljstvo , ljubav... Ma životu sam rekla hvala. Sve smo izgurali , ali bukvalno, treći put, uz pomoć doktora i čovjeka , koji je za mene heroj. Zajedno smo se borili ,doktor, babice , sestre, anesteziolog, studenti...Njihov pogled nikada neću zaboraviti... A bilo je i suza... Znanje, posvećenost, pažnja, nežnost, ....prema svim ženama koje su bile tu, zaslužuju divljenje. GAK Višegradska poseduje stručnjake i ljude koji zaslužuju naklon. Sada idem da se odmaram, još koji dan", napisala je Milena Vučić.

"Burno sam reagovala"

Milena Vučić je nedavno govorila o trudnoći i tada istakla da nikako nije očekivala blizance.

"Reagovala sam vrlo burno kada sam saznala. Prvo sam se histerično smijala, a onda sam se pitala - kako je to moguće? Naravno da smo suprug i ja željeli treće dijete, da time zaokružimo jedan ciklus. A onda mi doktor kaže: "Ovde kucaju dva srca", a ja ga pitam: "Doktore, je l’ to moj stomak?". Nisam znala šta me je snašlo. A on samo kaže: "Neka je sa srećom" - izjavila je Milena u "Jutro na Blic".

Možda ce vas zanimati

Tagovi

porođaj blizanci milena vučić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ