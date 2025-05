Rada Manojlović podnosi tužbu: Skandal nakon izjave da žene u njenom selu imaju djecu sa komšijama ne prestaje

Rada Manojlović izjavom je probudila "duhove" njenog rodnog mjesta, a nakon zvaničnog saopštenja mjesne zajednice, uslijedio je i pjevačicin odgovor.

Drama nakon što je folk pjevačica Rada Manojlović izjavila da se u njenom selu svašta dešava, udate žene rađaju djecu komšijama, ne zna se ko je sa kim, kao i da se o svemu tome ćuti već dugi niz godina, izazvala je pravu buru u javnosti.

Uslijedilo je obavještenje komšija, pa onda saopštenje koje je objavljeno ispred mjesne zajednice Četereža, a koji su žestoko osudili pevačicu.

Nakon svega se ponovo oglasila i Rada na Instagramu, koja je otkrila ko stoji iza svega, a potom najavila i tužbu.

"Sad saznajem ko je poslao saopštenje. Pa to je čovjek iz potpuno drugog mesta. Kakve ti veze druže imaš sa mnom, da li si normalan? Hoće da me posvađaju sa selom. Dakle, Četereže ništa loše nije reklo o meni. Ti Ljubiša, ne znam ni ko si ni kako smeš da pričaš o meni, ali ćeš to dokazati na sudu svakako", napisala je Manojlovićeva.

"Ona je gnusno uvrijedila sve meštane, naše majke, bake, sestre i nas. Navodi da je u proteklih godinu dana u selu Četerežu umrlo 100 ljudi. Prema zvaničnim podacima RZS-a na teritoriji opštine Žabari u 2023. godini umrlo je 182 lica. Opština Žabari je imala prema popisu iz 2022. godine 1.022 stanovnika. Opština Žabari se sastoji od 15 naselja. Ako Četereže ima 500 stanovnika, mada nema ni toliko, a godišnje umre 100 stanovnika Četereže za 6 godina neće da postoji. (Obzirom na mali broj novorođenih)", stoji u saopštenju, te dalje navode:

"Po njenim riječima u Četerežu ima 200 ljudi (na spavanju). Dodaje da ona zna tih 200 ljudi. Ona se prethodnih 10 godina nije pojavila na teritoriji opštine sem u svojoj kući i kući prijateljice u Oreovici. Pola, pa nije pola ali dobar dio, od tih 200 ljudi ima dijete sa komšijom. Neka prosječna porodica ima 4 člana, znači u selu ima 50 domaćinstava. Po njenim riječima od tih pedeset malo manje od pola ima dijete sa komšijom što je svaka druga kuća. Ako je tako, obzirom da je i kuća njene majke u Četerežu kao i kuća njenog oca, statistički neko iz te dvije kuće ima dete sa komšijom. Da nije ona komšijino dijete? Da li neko ostane živ kad kaže da u svakoj drugoj kući u selu raste komšijino dijete? Navedi jedan primjer i sve gluposti su ti oproštene. Zvanično ne postoji podatak u Policiji da je postupala po nekoj prijavi a da je razlog bio da žena ima dijete sa komšijom. Takođe ni socijalne službe nemaju navedene podatke. Mještani Četereža i okolnih sela su, blago rečeno, zgranuti njenim glupostima", stoji u saopštenju.

Šta je Rada izjavila?

Rada je iz mjesta Četereže, koje se nalazi između Smederevske Palanke i Petrovca. Selo broji oko 200 stanovnika, koji, uprkos činjenici da je pjevačica njihovo mesto proslavila, nemaju lijepe riječi za njene stajlinge.

Manojlovićeva je nedavno u jednom intervjuu bez dlake na jeziku otkrila drugu stranu priče, te istakla da većina njih vješto čuva svoje tajne i u svoja četiri zida rade sve i svašta, dok su van kuće uzorni građani, ali su dali sebi za pravo nju da komentarišu.

"U mom selu ima 200 ljudi, dobar dio njih ima dijete sa komšijom, ali se ne sumnja o tome. Majke se prave lude. Snajka je sa svekrom. Znaš, to su sve žene zavijene do grla, domaćice, ma primjer, ali nikad se ne bi reklo. Nijedna minjak nije obukla u životu. Starije žene, čak i babe. Dužina suknje nema veze sa vjernošću. U svakom okolnom selu to postoji i onda će meni te žene da zamjeraju minić", izjavila je Rada, nakon čega je nastao opšti haos.