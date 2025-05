Pjevačica bila u vezi sa kolegom, a onda mu javili s kim je: Zbog raskida htjela da se ubije

Iako su godine prošle od kako je Rada Manojlović stavila tačku na odnos sa Milanom, o njihovom odnosu i dalje ne prestaje da se priča, a jednom prilikom otkrila je i nepoznate detalje raskida koji ju je doveo do ivice živaca

Rada Manojlović je tokom učešća u "Zvezdama Granda" uplovila u emotivnu vezu sa kolegom Milanom Stankovićem. Njih dvoje su brzo postali jedan od omiljenih parova domaće muzičke scene, a publika ih je pratila s velikim interesovanjem. Ipak, uprkos popularnosti i podršci koju su dobijali, njihova ljubavna priča nije potrajala.

Nakon raskida, ostali su u korektnim i prijateljskim odnosima, bez javnih sukoba i ružnih reči. Rada je i godinama kasnije otvoreno govorila o njihovom odnosu, ističući da su jedno drugom ostali važan deo života, a jednom prilikom, pjevačica je otkrila neke, do tada nepoznate detalje raskida:

- On je meni i tad bio sve. I sa njim sam mislila da će to biti do kraj života. Sto posto sam bila sigurna. Volela sam ga i on mene. Mnogo smo se mi voleli. Pet godina smo mi bili u vezi, živjeli zajedno - prisjetila se Rada tog perioda. Kako je više put govorila u medijima, i dan-danas se svega seća sa osmijehom na licu, i ističe da joj je pjevač bio velika podrška, kao i da se uz njega osjećala lijepo.

Rada je priznala i da Milan nije kriv za raskid, pa pojasnila kako je izgledalo nakon što su stavili tačku na ljubav.

"Ne mogu da kažem ni da je on kriv, ni da sam ja kriva. Užasno je izgledao raskid. Toliko užasno da ne znam i da li je trebalo. Nismo se mi nikada ni udaljili. Mi smo do posljednjeg dana živjeli zajedno i sve je bilo super. Ali nekako ja sam, valjda, tim svojim ponašanjem i uljuljkivanjem napravila od njega neću reći dijete, nego kao, eto, da sam moja majka. Možda sam ja izgubila neki osjećaj muškarca, rekla je, a onda priznala da se tokom zajedničkog života zaljubila u drugog.

"Ali se desilo to da sam se ja zaljubila u drugog. Nisam ni znala da je moje srce slobodno za drugog. Na kraju, kad sam ja počela da razmišljam o drugome, meni je bilo krivo. Ja sam htjela da se ubijem. Jako mi je bilo teško jer je u meni, borila se ta neka strast koja se kao probudila i nešto što ja imam, što znam da je... Ne, nije krivica, nego što znam da neću imati sa drugim.

Ipak, Milan je saznao da je Rada zaljubljena u košarkaša Miomira Gajića.

"Da, neko mu je javio. Ali, ne, ne slike neke, sačuvaj Bože.? Ne, ne, ne. Moga auta parkiranog tamo negdje. Tako da sam ja mislila da nema šanse. Ali, vjerovatno, po mom ponašanju... Znaš, ja sam stvarno osoba koja ne može neke stvari da krije. Ja kad se ohladim, ja se ohladim i ne krijem ni za javnost. Ja sam toliko očigledna kad promijenim ponašanje. Jednostavno, nešto nije u redu, vidjelo se. I mnogo mi je krivo što sam dozvolila nekim strastima da prevladaju. Opet kažem, ne mogu da se kajem. Svako je meni donio nešto u život, neko iskustvo i nešto sam naučila iz svake veze - ispričala je Manojlović.

Rada je nakon raskida uplovila u vezu sa Momirom Gajićem koji se nije mnogo eksponirao. O njihovoj vezi se naširokolo pričalo. Bili su zajedno tri godine, a onda su se rastali. Sa njene strane bez teških riječi, dok se o njegovim izjavama da ne treba biti sa pjevačicom polemisalo.

