Muž je varao, ona ga uhvatila na delu, obezbeđenje moralo da reaguje: Ljubavnica mu kasnije rodila dete, pa ga ostavila

Pevačica iza sebe ima dva braka.

Izvor: TV Pink

Zorica Marković poznata je po tome što uvek otvoreno govori, bez ulepšavanja i zadrške. U jednoj od svojih priča, podelila je anegdotu iz drugog braka, kroz koju je, na duhovit ali iskren način, dočarala izazove s kojima se tada suočavala.

"Prvi muž me je prevario samo jednom i nikad više, a drugi više puta, a ja sam jednu prevaru otkrila i tu je bio kraj. Bila je promocija 'Mirno spavaj, nano', puca sve. Ja tad dijamantsku ploču izdavala. Ne mogu da kažem da ga ne volim, ali ne mogu da mu oprostim. Tada su sedeli po nekim kafanama i to je bilo skupljanje. Završila se promocija, cveće, pokloni, odlazim kući, a đavo mi ne da mira" ,pričala je Zorica.

"Nemir mi neki, gledam ja i rešim se da odem da vidim što ga nema. Upalim auto i dolazim, a on sa nekom plavušom, pijan ko letva, filmski se ljube. I ja priđem i njega po ramenu, pitam ga šta radi to i kažem mu da treba kući, jer ima dete. A ona meni kaže: 'Pa šta ima veze, nek spava dete'. Da mi ti spomeneš dete, k***etino, i lepo je uhvatim pa preko ogradice od splava u reku. Skoči neko od obezbeđenja i izvadiše je, inače bih ja otišla na doživotnu. Tad sam bacila burmu... On je posle živeo sa njom, imali su i dete, da bi ga ona ostavila posle. Dođe đavo po svoje", pričala je za medije Zorica Marković.

Priznala da je on bio njena najveća ljubav

Prošle godine je Zorica Marković izgubila prvog supruga, Bracu Zatezala, kog je i nakon razvoda nazvala svojom najvećom ljubavlju, uprkos trzavicama u braku.

"On je bio najlepši deo mog života. Mi nismo mogli skupa, ali smo ostali u dobrim odnosima, imamo našeg sina. Fokusirala sam se na sina jer je njemu jako teško, što je i normalno. On se jako teško s tim suočava. Braca je bio jedan veliki gospodin i legenda u ovom gradu. Ilija treba da nastavi dalje", pričala je Zorica tom prilikom.