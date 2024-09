"Treba da promijeni zubara i da tuži plastičnog hirurga": Zorica Marković izvrijeđala koleginicu, spomenula joj i muža

Pjevačica nije štedjela koleginicu nakon izjave o rijalitijima.

Pjevačica Gordana Lazarević nema pohvalno mišljenje o kolegama koje ulaze u rijaliti. Kada su je pitali da li postoji šansa da bude dio nekog ovakvog formata, ona je burno odragovala.

"O čemu pričaš ti? Pored "Vidovdana", koji je došao do vrha, nema kud dalje, da ja idem u rijaliti?" rekla je Goca i nastavila:

"Ljudi, možete da pišete o meni šta god hoćete, ja više nemam straha! Šta ja mogu sada da pogriješim? Šta nije u redu? Svi smo mi ljudi, je l' tako? Svi želimo da budemo uspješni u svom poslu, a ja mislim da sam ja uspješna, jer decenije pjesama koje se pjevaju, dato mi je nešto od Boga... Sve mi je dato, ne moram ništa, mogu sve! Ma, ćao" dodala je Goca.

Međutim, ove riječi nisu se dopale njenoj koleginici Zorici Marković koja je više puta bila dio različitih rijaliti formata.

Pogledajte 01:35 GUSKO! GUGUTKICE TUŽI PLASTIČNOG HURURGA I NE PRIČAJ GLUPOSTI! Zorica Marković BRUTALNO odgovorila Goci Lazarević Izvor: kurir televizija Izvor: kurir televizija

"Gordana Lazarević me je šokirala! Prvo, da promijeni zubara, da ne šušti! Drugo, plastičnog hirurga da tuži! Treće, da na zid okači sliku Milutina Popovića Zahara! Da, "Vidovdan" je pobeda za vijek vijekova, i to stoji. Sreća njena, njen bivši muž joj je to dao, što je i normalno" kazala je Zorica.

"Gordana, nemoj da se foliraš, išla bi ti i te kako u rijaliti, nego te niko nije ni zvao! Nije to prvi put da ona tako k*ki. Gledaj svoja posla, Gordana! Nek' ti da Bog još jedan hit kao "Vidovdan", al' teško bez Zahara! Zvali smo te gugutka, a sad si guska, zbog ove izjave! Gugutkice guskice, lupetaš k'o otvoren prozor! Šta je rijaliti, strašno nešto, a? Pa, svima vam je život rijaliti, ako iko zna, znam ja!" zaključila je Zorica za Kurir.