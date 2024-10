GOCA LAZAREVIĆ ZAPUŠILA USTA ZORICI MARKOVIĆ: "Ne povezujte me sa marginalcima i pevaljkama"

Novinari su sačekali pjevačicu sa vrlo zanimljivim pitanjem vezanim za njene nedavne izjave koje su uzburkale estradu

Izvor: Kurir televizija

Na današnjoj proslavi 34. rođendana Samostalnog sindikata estradnih umjetnika i izvođača Srbije pojavila se i čuvena pjevačica Goca Lazarević.

Novinari su sačekali pjevačicu sa vrlo zanimljivim pitanjem vezanim za njene nedavne izjave koje su uzburkale estradu.

Pjevačica je nedavno napravila pometnju u javnosti kada je izjavila da pjevačica njenog kalibra, sa pjesmom "Vidovdan", ne pripada rijaliti programima.

Njena izjava naišla je na lavinu loših komentara od strane pojedinih kolega, naročito od strane Zorice Marković.

Goca se nije suzdržavala da odgovori na prozivke i odbrusila onima koji je povezuju sa "marginalcima".

"Ne interesuje me šta ko radi, šta ko pjeva i šta ko priča. Zanimaju me samo dobronamerni ljudi i moja publika. Oni koji mene prozivaju u najružnijem kontekstu nisu ljudi. Ono što sam ja uradila za 55 godina ne zaslužuje da me povezujete sa marginalcima i pevaljkama" istakla je pjevačica.