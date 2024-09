"To su bljuvotine": Zorica Marković je žestoko isprozivala zbog pitanja o rijalitiju, ona joj poručila da priča o sebi

Nesvakidašnja svađa na estradnom nebu

Izvor: YouTube/ Pravo LICE Estrade

Pjevačica Goca Lazarević, čija karijera traje skoro pola vijeka, našla se u centru pažnje medija i to zbog rijalitija. Pjevačica nikada nije bila dio ovog formata, a njena reakcija na pitanje jednog novinara bila je dovoljna da se oglasi Zorica Marković, koju smo poslednjih godina gledali i u Velikom Bratu i Zadruzi.

Sve je počelo kada je Goca na pitanje da li bi ušla u rijaliti rekla: "O čemu pričaš ti? Pored Vidovdana, koji je došao do vrha, nema kud dalje, da ja idem u rijaliti?", što je bilo dovoljno da reaguje Zorica Marković:

"Gordana Lazarević me je šokirala! Prvo, da promijeni zubara, da ne šušti! Drugo, plastičnog hirurga da tuži! Treće, da na zid okači sliku Milutina Popovića Zahara! Da, "Vidovdan" je pobjeda za vijek vijekova, i to stoji. Sreća njena, njen bivši muž joj je to dao, što je i normalno", rekla je Zorica za Kurir i dodala:

Izvor: TV Pink

"Gordana, nemoj da se foliraš, išla bi ti i te kako u rijaliti, nego te niko nije ni zvao! Nije to prvi put da ona tako k*ki. Gledaj svoja posla, Gordana! Nek' ti da Bog još jedan hit kao "Vidovdan", al' teško bez Zahara! Zvali smo te gugutka, a sad si guska, zbog ove izjave! Gugutkice guskice, lupetaš k'o otvoren prozor! Šta je rijaliti, strašno nešto, a? Pa, svima vam je život rijaliti, ako iko zna, znam ja".

Sada je Goca Lazarević riješila da odgovori:

Izvor: TV Pink / screenshot

"Verujte mi da nikada nisam čitala vijesti koje se tiču mene i mišljenja raznih ljudi. Bavim se jesenjom turnejom koju uveliko i temeljno spremamo. Jedva čekam da vidim publiku u Nišu i Čačku, a ne da čitam bljuvotine o sebi. Svako ima pravo na mišljenje i svako govori o sebi. O meni govore moje pjesme i karijera duga 50 godina", rekla je Goca za Alo.