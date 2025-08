"U školi je bio dobar dečko, ovo što sad radi je dno": Nastavnici i komšije zgroženi Desingericom

Dragomir Despić Desingerica je jedan od najpopularnijih izvođača u Srbiji, ali nemaju svi lijepo mišljenje o njemu

Izvor: Printscreen / Ami G show

Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, za kratko vrijeme je podigao veliku prašinu i postigao veliku popularnost. Dok je omladina oduševljena njegovim pjesmama i radom, većina kolega, ali i starija populacija, nema lijepo mišljenje o njemu.

U naselju u kojem živi, reper je i odrastao, a nedaleko od njegovog doma nalazi se i osnovna škola koju je pohađao, te su profesori, ali i učenici izneli svoje mišljenje o njemu.

"Ono je dno. Ono ludilo njegovo ono je strašno. Nego je vidio kako može da se zaradi pa raspalio. Glupira se i nismo ponosni na njega. Šta dečko radi i čime se bavi ono je jezivo. Znam njegovog oca, vjerujte mi ni on čovjek ne zna šta ga je snašlo. Bio je ovdje u osnovnoj i bio je dobro dijete stvarno. Sportski tip,vrijedan, pametan", rekao je profesor fizičkog vaspitanja..

"Ti nisi vidio šta on radi. Ima neko ludilo. Ti ne znaš, ali sad da pitamo naše đake, svi znaju ko je on", rekao je nastavnk o Desingerici.

Slično mišljenje dijeli i njegova komšinica, koja Dragomira ne poznaje lično, ali je kroz druženje sa roditeljima djece koja žive u naselju saznala za skandale repera:

"Znam ko je, nažalost. To je oličenje našeg društva i pokazatelj dokle smo stigli kao društvo. Nadam se da njegovo glupiranje neće biti još dugo aktuelno, brinem se da bi jednog dana moje dijete moglo biti jedno od onih koji uživaju dok ih takav čovjek lupa patikom po glavi. Baš sam onaj dan pričala sa komšinicom o njemu, pa mi je ona otkrila da nam je komšija, nisam ni znala. Ona je šokirana, jer je njen sin došao iz parka i sa velikim uzbuđenjem pričao i pokazivao šta on radi. Oni se sada svi po kraju zovu "bajo", to su djeca koja imaju 12, 13 godina".

