Ćiro Andolfi uhapšen je u stanu u napuljskom naselju Bara.
Italijanska policija uhapsila je dugo traženog šefa Kamore u Napulju nakon što ga je otkrila kako se krije u tajnoj sobi unutar stana.
Ćiro Andolfi, koji se nalazi na spisku 100 najopasnijih bjegunaca u zemlji Ministarstva unutrašnjih poslova, uhapšen je u stanu u napuljskom naselju Bara, saopštila je policija u srijedu.
Četrdesetdevetogodišnji Andolfi bio je u bjekstvu od 2022. godine i mora da odsluži zatvorsku kaznu od osam godina i tri mjeseca zbog prethodnih presuda, rekli su istražitelji.
Teške optužbe protiv mafijaškog vođe
Optužbe uključuju članstvo u mafijaškoj kriminalnoj organizaciji, iznudu u mafijaškom stilu i korupciju.
U galeriji pogledajte stan u kojem se krio Ćiro Andolfi:
Uhapšen jedan od najopasnijih bjegunaca: Pogledajte gde se krio šef Kamore, policija jedva otkrila štek
Stan u kojem se krio mafijaš Ćiro Andolfi
Snimak koji je objavila karabinijerska policija prikazuje policajce kako noću ulaze u zgradu prije nego što otkriju skriveni prostor iza zida sobe. Ulaz u skrovište bio je sakriven iza radijatora.
Iza zida, video prikazuje uzak hodnik koji vodi do skrovišta, u kojem su se nalazili mali kavez za ptice i kip Djevice Marije.
Kamora – napuljska mafija
Bande Kamore djeluju uglavnom u Napulju i okolnom regionu Kampaniji. Za razliku od hijerarhijski strukturirane Koza Nostre, Kamoru čine autonomni klanovi.
