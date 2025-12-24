Ćiro Andolfi uhapšen je u stanu u napuljskom naselju Bara.

Italijanska policija uhapsila je dugo traženog šefa Kamore u Napulju nakon što ga je otkrila kako se krije u tajnoj sobi unutar stana.

Ćiro Andolfi, koji se nalazi na spisku 100 najopasnijih bjegunaca u zemlji Ministarstva unutrašnjih poslova, uhapšen je u stanu u napuljskom naselju Bara, saopštila je policija u srijedu.

Četrdesetdevetogodišnji Andolfi bio je u bjekstvu od 2022. godine i mora da odsluži zatvorsku kaznu od osam godina i tri mjeseca zbog prethodnih presuda, rekli su istražitelji.

Teške optužbe protiv mafijaškog vođe

Optužbe uključuju članstvo u mafijaškoj kriminalnoj organizaciji, iznudu u mafijaškom stilu i korupciju.

Snimak koji je objavila karabinijerska policija prikazuje policajce kako noću ulaze u zgradu prije nego što otkriju skriveni prostor iza zida sobe. Ulaz u skrovište bio je sakriven iza radijatora.

Iza zida, video prikazuje uzak hodnik koji vodi do skrovišta, u kojem su se nalazili mali kavez za ptice i kip Djevice Marije.

Kamora – napuljska mafija

Bande Kamore djeluju uglavnom u Napulju i okolnom regionu Kampaniji. Za razliku od hijerarhijski strukturirane Koza Nostre, Kamoru čine autonomni klanovi.

