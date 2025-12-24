Vanpretresno vijeće Višeg suda u Novom Sadu donijelo je odluku o obustavi postupaka protiv Gorana Vesića, Jelene Tanacković i Anite Dimoski u slučaju pada nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu.

Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

Vanpretresno vijeće Višeg suda u Novom Sadu donijelo je odluku da se postupci protiv Gorana Vesića, Jelene Tanacković i Anite Dimoski u slučaju pada nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu obustavljaju.

Bivšem ministru građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goranu Vesiću, bivšoj v.d. direktorki "Železnica Srbije" Jeleni Tanasković i pomoćnici ministra Aniti Dimoski stavljalo se na teret krivično djelo - teško djelo protiv izazivanja opšte opasnosti.

Postupak se obustavlja i protiv Milana Spremića, Marine Gavrilović i Dejana Todorovića kojima se na teret stavljalo teško djelo protiv opšte sigurnosti u vezi sa nepropisnim i nepravilnim izvođenjem građevinskih radova.

Vijeće smatra da nema dovoljno dokaza da za sumnju da su okrivljeni učinili krivična djela koja su im se stavila na teret.

Mjera zabrane napuštanja stana ukinuta je za Jeleni Tanasković, Milanu Spremiću, Marini Gavrilović i Dejanu Todoroviću, dok Dimoski i Vesić ostaju u kućnom pritvoru po rešenju Višeg suda u Beogradu.

Potvrđena optužnica protiv Šurlana i drugih

Optužnica je potvrđena protiv Nebojše Šurlana, Slobodana Naumovića, Milana Jelkića, Ljiljane Milić Marković, Jasne Stojiljković Milić, Zorice Slavković Marjanović i Dušana Jankovića.

Riječ je o predmetu povodom pada nadstrešnice sa renoviranog objekta Železničke stanice u Novom Sadu, kada je 1. novembra prošle godine poginulo 16 ljudi.

(Blic/MONDO)