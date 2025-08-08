Mašin Gan Keli konačno progovorio o raskidu sa Megan Foks: U emotivnoj pjesmi priznao sve, spomenuo i lečenje

U pjesmi "Treading Water" Mašin Gan Keli aludira na turbulentnu romansu sa Megan Foks.

Mašin Gan Keli (pravim imenom Kolson Bejker) odlučio je da otvori dušu i progovori o raskidu sa Megan Foks kroz emotivnu pjesmu "Treading Water", koja se nalazi na njegovom novom albumu "Lost Americana".

U stihovima pjeva: "Ovo će biti poslednji put da čuješ kako kažem ‘izvini’ / To će biti poslednja suza koju si zbog mene prolila / Ja sam uništio ovaj dom."

Šta se desilo između Megan Foks i Mašin Gan Kelija?

Stih "uništio sam ovaj dom" ponavlja se kroz cijelu pjesmu, uz još jedan emotivan red: "Promijeniću se zbog naše ćerke, da ne bi bila sama."

Takođe pjeva o tome kako ne želi da "umre sam", a u pjesmi otkriva i detalje o svom tajnom boravku na rehabilitaciji.

Bivši partneri dele ćerku Sagu, staru četiri mjeseca, koju su dobili u martu. U novembru 2024. objavili su da očekuju bebu, ali su raskinuli svega nekoliko nedelja kasnije, nakon što je, prema navodima, jedna od najlpeših glumica (39) pronašla "poruke od drugih žena" na telefonu muzičara.

U pjesmi, otac dvoje djece aludira na njihovu turbulentnu romansu stihovima:

"Upravo sam im upropastio praznik, a laži ne umiru, one rastu / I sve što pokušavaš da sakriješ, na kraju izađe na vidjelo."

Nastavlja sa: "Zver je ubila ljepoticu, poslednja latica je pala s ruže. I iskreno sam te volio, zato je teško da te pustim."

Prisjetimo se ovog para:

MGK takođe otkriva da je "spakovao kofere" i navodi da je pjesmu napisao "u sobi broj tri, provodeći Božić na rehabilitaciji."

"Jedem samo par puta nedeljno, živim na vodi"

Muzičar Kolson Bejker, poznat kao Mašin Gan Keli, nedavno se pojavio u lajv strimu s Adinom Rosom, gdje je otkrio svoje prilično neobične navike u ishrani. Tokom razgovora, Keli je rekao da mu se ishrana uglavnom sastoji od vode. Podijelio je i da je nedavno bio u drugom strimu sa prijateljem gde su jeli burger - ali je priznao da ga je pojeo samo zato što je to bio "fazon njegovog druga".

"Zapravo i ne jedem, samo unosim puno vode", rekao je Keli, dodavši da jede svega nekoliko puta nedeljno. Kada jede, obrok mu se sastoji isključivo od "čorbe od kostiju sa kimčijem i kiselim kupusom", jer su to, prema njegovim riječima, dobri izvori probiotika.

Ipak, mnogi koji su slušali njegovo izlaganje nisu bili oduševljeni onim što su čuli te su se zapitali - da li je to zaista zdravo?

Dok su ljudi koji su bili s Kelijem bili impresionirani njegovom ishranom i pitali ga da li koristi dodatke ishrani i koje probiotike preporučuje, gledaoci na mreži imali su drugačije mišljenje i kako tijelo funkcioniše - ističući potrebu za uravnoteženom ishranom koja uključuje proteine, vitamine, voće, ugljene hidrate i povrće.

"Ovo je jedan od najglupljih razgovora koje sam ikada čuo", napisao je neko.