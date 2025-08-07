Bio u centru skandala zbog 5 Rumunki, a muvao poznatu voditeljku: Žan Klod van Dam zbog nje zvao televiziju

Voditeljka Nikolina Pišek posle mnogo godina otkrila sve: "Stvarno se trudio, slao mi pesme na Hrvatskom"

Voditeljka Nikolina Pišek gostovala je u jednom podkastu u kojem je otkrila da joj se udvarao čuveni "Univerzalni vojnik", glumac Žan Klod van Dam.

Nikolina se sada prisetila njihovog poznanstva, a kako je objasnila, sve se desilo tokom snimanja u Monte Karlu.

"Uglavnom, bio je na nekom snimanju u Monte Karlu, prišao i tražio broj telefona. Nisam mu dala broj telefona, jer smo... Šta ono, išli smo za dan-dva. Šta ću se ja tu sad... Nisam bila u tom raspoloženju. I dala sam broj telefona od kamermana. Idućeg dana čovek zove kamermana, a on u panici: "Zove me Žan-Klod van Dam, šta da radim?" I ja mu kažem: "Pa pričaj s čovekom, ne znam, šta da radiš", rekla je Nikolina i otkrila kako je on reagovao kada je shvatio da mu voditeljka nije dala pravi broj.

"I sad mi dođemo u Hrvatsku, a ovaj shvatio da nema moj broj telefona i krene da zove po televiziji. Onda mu je neko dao broj, pa mi je slao pesme pisane na hrvatskom. Stvarno se potrudio, i mislim da je onda prestao jer je otišao na rehabilitaciju", ispričala je voditeljka u podkastu "Inkubator".

Podignuta optužnica protiv slavnog glumca

U aprilu ove godine je objavljeno da je u Ruminiji podignuta optužnica protiv glumca Žan-Kloda Van Dama. Kako se navodi u dokumentima, holivudska zvezda, Žan-Klod Van Dam predmet je istrage u vezi sa slučajem trgovine ljudima.

Navodno, Žan Klod Van Dam je koristio usluge kriminalne mreže, a u navodnu trgovinu ljudima uključene su maloletne osobe.

O ovome je tokom današnjeg dana izvestio rumunski TV kanal Pro TV. Kako rumunski sajt Protv.ro prenosi, advokat jedne od žrtava podneo je tužbu Rumunskoj direkciji za istraživanje organizovanog kriminala i terorizma (DIICOT), koje je izdalo i zvanično saopštenje, ali bez navođenja imena.

Prema rečima advokata jedne od navodnih žrtava Adrijana Kukulisa, slučaj vodi Kancelarija za istragu organizovanog kriminala i terorizma rumunskog tužilaštva.

"Krivični slučaj otkriva međunarodne veze sa idolima našeg detinjstva. Žan-Klod Van Dam je optužen da je koristio se*sualne usluge pet rumunskih devojaka koje su istovremeno bile u ranjivom stanju", rekao je branilac.

Prema pisanju rumunskih medija, tužilaštvo je dobilo izjavu jedne mlade žene koja je rekla da je učestvovala u događajima na kojima su devojke navodno nuđene Van Damu.

Prema njenom svedočenju, takvi slučajevi su se desili u Kanu u Francuskoj. Optužbe žrtve odnose se na korišćenje usluga koje pružaju ljudi koji su svesno eksploatisani.

Istraga je utvrdila da su navodno od 2000. do 2016. godine devojke, uključujući maloletnice, bile uključene u se*sualnu eksploataciju kroz njegove organizacije, koristeći psihološki pritisak.

