Prvi nastup posle hapšenja: Rasta uhvaćen u Crnoj Gori, evo kako je reagovao na pitanje o policiji

Stefan Đurić Rasta u punom klubu u Budvi samo par dana nakon privođenja u Makedoniji

Reper Stefan Đurić Rasta uhapšen 2. avgusta, u Ohridu ispred jednog hotela, prije nego što je trebalo da ode na nastup u ovom gradu. Reper je nasupio u Crnoj Gori u jednom prestižnom klubu u Budvi.

Rasta nije bio raspoložen pri dolasku, a na pitanje o problemu sa policijom, samo se nasmijao, te nije želio da bilo šta komentariše.

Pogledajte snimak s nastupa u Budvi:

Rasta je prije nekoliko dana priveden u Severnoj Makedoniji, a ovim povodom je reagovalo i Tužilaštvo.

"Na 03.08.2025. godine u 00:10 časova, na sportskom stadionu u Ohridu, policijski službenici kriminalističke policije pri Sektoru za unutrašnje poslove Ohrid lišili su slobode S.Đ. (36) iz Beograda, Republika Srbija, kod koga je pri pretresu pronađena i oduzeta opojna droga marihuana. Osumnjičeni je zadržan u policijskoj stanici, a nakon kompletiranja dokumentacije biće podnijeta odgovarajuća prijava protiv njega", pisalo je u zvaničnom saopštenju.

Stefan Đurić Rasta bio je priveden zbog posjedovanja narkotika, a tim povodom oglasili su se iz njegovog PR tima.

"Stefan Đurić Rasta je pušten iz kratkog administrativnog zadržavanja u Sjevernoj Makedoniji koje je, uz punu saradnju, brzo okončano. Rasta i Balkaton Gang nastavljaju svoje aktivnosti bez zastoja. Zahvaljujemo se fanovima u Makedoniji na velikoj podršci, razumevanju i strpljenju. Iskreno se nadamo da će uskoro biti prilike za novo druženje. Stefan će se lično obratiti javnosti kada za to dođe pravi trenutak. Molimo medije za odgovorno izvještavanje i zahvaljujemo se svima na razumijevanju i podršci".