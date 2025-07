Elena i Jugoslav Karić su tokom braka kupili vilu u Ljutoj, nadomak Kotora i "uzeli" dio plaže - komšije otkrivaju šta se danas dešava s njihovim posjedom

Izvor: Instagram/ elenakaraman.essenceofliving

Elena i Jugoslav Karić su tokom braka kupili vili u Ljutoj, nadomak Kotora. Izlazili su na more "direktno iz dnevnog boravka", a kuća je nakon razvoda ostala zajednička.

Komšije su ranije imale problem jer su "prisvojili" dio plaže.

"Ovde su do prije nekih pet dana bili Verica Rakočević i onaj njen muž Veljko. Uživali su na plaži, viđali smo ih. Oni vode neki miran način života, nisu bučni. Oni su ovog ljeta i jedini gosti te vile u kojoj je nekada vrvelo od ljudi, fešti i vriske. Jugoslava smo videli negdje u proljeće i nikad više, a Elenu nismo videli ni ovog, a ni prethodnog ljeta pa nas je začudio dolazak njene majke, a da li će doći ne znamo, ali ne vjerujem jer su komšije odlučile da se obračunaju sa njom. Ona je stalno tjerala ljude sa plaže ispred njene kuće i bukvalno je privatizovala plažu za sebe. Mještani nisu htjeli da se zamijeraju pa nisu ni išli. Međutim, svima je prekipjelo i počeli smo da joj šaljemo komunalnu policiju", rekao je komšija na šta su se nadovezale dvije mještanke koje su srećne što mogu da se kupaju u blizini svojih kuća:

Vidi opis Izlazila iz dnevne sobe na plažu, komšije zvale komunalnu: Branila im da se kupaju, a evo šta je sad s vilom Elene Karić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/ elenakaraman.essenceofliving Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Instagram/ elenakaraman.essenceofliving Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Instagram/ elenakaraman.essenceofliving Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Instagram/ elenakaraman.essenceofliving Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Instagram/ elenakaraman.essenceofliving Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Instagram/ elenakaraman.essenceofliving Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Instagram/printscreen/verica.rakocevic Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Instagram/printscreen/verica.rakocevic Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Instagram/printscreen/verica.rakocevic Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Instagram/printscreen/verica.rakocevic Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Instagram/printscreen/verica.rakocevic Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Instagram/printscreen/verica.rakocevic Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Instagram/printscreen/verica.rakocevic Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Instagram/printscreen/verica.rakocevic Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Instagram/printscreen/verica.rakocevic Br. slika: 15 15 / 15 AD

"Elena je prošle godine vodila bitku, a ove je definitivno izgubila. Ona postavi ležaljke, a onda tokom noći po prijavi komšija dođe komunalna i odnese. I tako nekoliko puta, posle toga stiglo je i zvanično saopštenje da 60 posto plaže smije da bude zauzeto od strane ljudi čija su dvorišta u blizini, a to je i njeno u kojem je napravila i ugaonu za uživanje za svoje goste i ležaljke, dok 40 posto mogu da koriste kako mještani, tako i turisti.Oduvijek je trebalo tako da bude, ali nam je ona branila da se tu kupamo. Niko nije htio da se zamijera zbog Jugoslava, ali sada su tu došli i neki novi ljudi u komšiluk i shvatili da to što rade nije u redu. Tako su počeli pozivi komunalnoj, a ona pošto ne želi da se miješa sa nama smrtnicima, više i ne dolazi. Makar do sada nije bila. Majka joj je bila sa mužem, ona je fina žena. Neprimjetna".

"U kući više nema žurki i bahaćenja"

Jedna od komšinica kaže da je sada u kući mirnije dosta.

"Posle njihovog razvoda u kući više nema žurki i bančenja. Ranije su se tu smjenjivali razni gosti, njihova djeca i prijatelji. Bilo je i poznatih ličnosti. Čitav dan je bila gungula, a sada je mirno. Jugoslava sam vidjela jednom ili dva puta, Elenu nisam, a posle njene majke tu su ušle neke dvije žene. Da li su prijateljice koje odmaraju ili su došle da očiste ne znam".

(Blic, MONDO)