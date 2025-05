"Zorannah je izgubljena i depresivna, zato bježi iz zemlje u zemlju": Isplivale skandalozne tvrdnje o influenserki

Nakon influenserka Zorannah je objavila fotografiju sa svojim izabranikom i njegovom ćerkom iz prethodnog odnosa, korisnici društvene mreže "X" su osuli žestoku paljbu po Zorani

Influenserka Zorana Jovanović, poznata kao Zorannah, već godinama uživa u ljubavi sa fudbalerom Elojom Rumom. Budući da svoju privatnost otvoreno izlaže javnosti, određeni postupci nerijetko privlače brojne komentare.

Nakon što je objavila fotografiju sa svojim izabranikom i njegovom ćerkom iz prethodnog odnosa, korisnici društvene mreže "X" su osuli žestoku paljbu po Zorani. Optužili su je da je neiskrena, te da javnosti predstavlja lažnu sliku o sebi.

#zorannahpratim od prvog vloga i tuzno mi je u kakvom je trenutno stanju. Depresivna, negativna, izgubljena i besna. Ova slika me je dodatno rastuzila. Toliko ulaganja u emotivne odnose i zrtvovanja sebe joj ne treba.

"Depresivna je i bijesna"

"Pratim je od prvog vloga i tužno mi je u kakvom je trenutno stanju. Depresivna, negativna, izgubljena i bijesna. Ova fotografija me je dodatno rastužila. Toliko ulaganja u emotivne odnose i žrtvovanja sebe joj ne treba. Pa ona je u Beogradu živjela bolje nego u Belgiji i Holandiji", pisalo je u opisu objave nakon čega su krenuli da se nižu komentari.

"Zorana je samo bijesna, razmažena i bahata. Svoje postojanje mjeri po materijalizmu koji je ujedno i proždire", "Nema nikakav hobi, postala je jako prazna i površna osoba", "Traži razloge da bježi iz zemlje u zemlju jer ne može da pronađe unutrašnji mir", samo su neki od brojnih oštrih komentara.

Bolan gubitak roditelja

Ipak, Zoranu život nije mazio. Iako se činilo da blogerka živi život iz snova, ona je imala teške životne udarce - ostala je bez oca i majke sa samo 25 godina. Naime, otac joj je prvi preminuo, a 2015. njena majka izgubila je bitku sa opakom bolešću. Ona je o ovoj temi i majčinoj borbi otvoreno pričala, a u jednom svom vlogu ispričala je kroz šta je prolazila za četiri godine koliko se njena majka borila sa karcinomom.

"Moja majka je umrla od karcinoma, i to je bolest koja ne pogađa samo tu bolesnu osobu nego cijelu porodicu. To je jako strašno. Meni se povraća kada pomislim, ali bukvalno. Ja sam bila jako mlada kada sam proživljavala sve to, imala sam 21 godinu kada je ona dobila dijagnozu, a 25 kada je umrla", pričala je Zorannah.

