Denis Kvejd vidio zanosnu Srpkinju i "maznuo" joj fotku sa table: Muž Meg Rajan je doveo u Holivud, a ipak ga odbila

Proslavljena glumica Nataša Ninković proslavlja 22. jula svoj 53. rođendan, no to bi rijetko ko pomislio kada je vidi. Sa razlogom je na listama najljepših glumica na ovim prostorima, a zanimljivo je da joj je u jednom trenutku ljepota otvorila i vrata Holivuda

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Zvuči nevjerovatno da je jedna od najpoznatijih srpskih umjetnica, Nataša Ninković svojevremeno umalo krenula drugim putem, i postala doktor, no ljubav prema umjetnosti bila je ipak jača.

Srpska glumica rodila se 22. jula 1972. godine u Trebinju, a kao dijete pohađala je časove glume, a nakon uspjeha na festivalu amaterskih pozorišta, odlučila je da gluma postane njen poziv. Diplomirala je na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu 1994. godine, u klasi Vladimira Jevtovića, zajedno sa kolegama poput Sergeja Trifunovića i Nebojše Glogovca.

Profesionalna filmska karijera počela joj je 1989. ulogom konobarice u filmu "Najbolji", a prvu veću zapaženu ulogu ostvarila je kao Lucija u filmu "Tri karte za Holivud" (1993).

Ipak, pravu afirmaciju donosi joj uloga Vere u filmu "Spasitelj" (1998) sa Denisom Kvejdom i producentom Oliverom Stounom, za koju je osvojila značajne nagrade na festivalima u Sočiju, Nišu i Valenciennesu. Iako joj je ponuđena karijera u Holivudu, odlučila je da ostane u Srbiji.

Pogledajte scenu iz "Spasitelja":

Nataša Ninković, scena iz filma Spasitelj (Savior) Izvor: YouTube

Zašto je odbila Holivud?

Glumica je svojevremeno i pričala nešto više o "prokockanoj šansi za Holivud", otkrivši javnosti nepoznate detalje.

Nataša je ispričala da ju je Sergej Trifunović preporučio za ulogu u filmu "Spasitelj", u Stounovoj produkciji, nakon čega je prošla kroz više krugova audicija i ušla u uži izbor.

"Desetine glumica su došle na probno snimanje i posle nekoliko krugova ušla sam u uži izbor za ulogu", započela je prisjećanje Nataša Ninković svojevremeno za domaće medije.

"Prolazeći pored oglasne table u produkciji gdje su bile okačene slike svih glumica koje su došle na probno snimanje, holivudski glumac Denis Kvejd je skinuo moju sliku i pitao da li može da je ponese. Kasnije smo odradili još jedno probno snimanje i dobila sam ulogu. Denis mi je postao prijatelj", dodala je Ninkovićeva.

Nataša je otkrila da je bila i njegova gošća u Americi, a upoznala je i slavnu Meg Rajan.

"Kasnije, kada sam boravila u SAD ugostio me je sa svojom tadašnjom ženom, takođe holivudskom zvijezdom Meg Rajan, u svojoj kući u Los Anđelesu. Pričali smo o filmovima, moru, hrani. Oliver Stoun me je želio u nekom svom filmu, ali akcenat se ispriječio. Mogla bih, recimo, da igram Ruskinje, i to je to", ispričala je glumica tada.

"Onda me je taj njegov agent preporučio nekoj drugoj agenciji čiji je klijent bio i Rade Šerbedžija. Ali, sve mi je to bilo nesigurno, instinkt mi je govorio da ne treba da idem u SAD i nije mi žao. Oliver Stoun bio je na nekom proputovanju kroz Balkan i svratio je do Beograda. Tada sam ga vidjela poslednji put", dodala je Nataša.

"Pokazala sam mu Narodno pozorište, zapravo scenu gdje igram, grad... Stalno me zapitkivao šta je tu toliko vrijedno, pa sam odlučila da ne pokušam u Americi... Na večeri u Skadarliji upoznao je mog Nešu. Pitao me je da li je i on jedan od razloga zbog kojih sam odlučila da igram u Beogradu i ja sam mu odgovorila 'naravno'", otkrila je Ninkovićeva.

Pogledajte kako izgleda muž Nataše Ninković:

"Proveli smo veče smijući se uz odličnu muziku i klopu. Kada smo se pozdravljali, Oliver Stoun me je zagrlio i šapnuo na uvo: 'Sada sam shvatio, vi ste srećna žena'", zaključila je tada Nataša za "Puls".

Karijera

Kada je reč o karijeri "srpske Monike Beluči", kako često od milja zovu Natašu, glumica je igrala i u "Porodičnom blagu", što joj je donijelo ogromnu slavu, a ostvarila je zapažene uloge u filmovima "Profesionalac" (2003), "Klopka" (2007), "Ivkova slava“, „Dara iz Jasenovca“ i u serijama poput "Ranjeni orao", "Cvat lipe na Balkanu", "Senke nad Balkanom" i "Ubice mog oca".

Paralelno je izuzetno aktivna u pozorištu – njene uloge u predstavama kao što su "Heda Gabler", "Ukroćena goropad", "Don Žuan", "Majstor" i mnoge druge redovno se nalaze u repertoaru Narodnog pozorišta u Beogradu.

Za svoj doprinos umetnosti više puta je nagrađena: nagrada "Žanka Stokić“ (najmlađa dobitnica), "Raša Plaović", "Carica Teodora", kao i priznanja na značajnim festivalima za uloge u filmovima i pozorištu.