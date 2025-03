Nataša Ninković je odbila slavnog režisera: Pokušao da je ponizi usred Beograda i to ovom rečenicom

Oliveru nije bilo jasno šta Natašu privlači u Beogradu, pa je odbila Holivud, ali ubrzo je shvatio o čemu je riječ.

Jedna od najljepših srpskih glumica, Nataša Ninković, otkrila je jednom prilikom da je "prokockala" šansu za Holivud, a potom priznala kako je i do toga došlo.

Nataša je ispričala da ju je Sergej Trifunović preporučio za ulogu u filmu Spasitelj Predraga Antonijevića, nakon čega je prošla kroz više krugova audicija i ušla u uži izbor.

"Ubrzo po završetku studija, Sergej Trifunović s kojim sam igrala u predstavi „Ukroćena goropad” u Narodnom pozorištu u Beogradu preporučio me je za ulogu u filmu Predraga Antonijevića „Spasitelj“, u produkciji velikog holivudskog stvaraoca Olivera Stouna. Desetine glumica su došle na probno snimanje i posle nekoliko krugova ušla sam u uži izbor za ulogu - počela je prisjećanje Nataša Ninković svojevremeno za domaće medije.

"Prolazeći pored oglasne table u produkciji gdje su bile okačene slike svih glumica koje su došle na probno snimanje, holivudski glumac Denis Kvejd je skinuo moju sliku i pitao da li može da je ponese. Kasnije smo odradili još jedno probno snimanje i dobila sam ulogu. Denis mi je postao prijatelj", dodala je Ninkovićeva.

Nataša je otkrila da je bila i njegova gošća u Americi, a upoznala je i slavnu Meg Rajan.

"Kasnije, kada sam boravila u SAD ugostio me je sa svojom tadašnjom ženom, takođe holivudskom zvijezdom Meg Rajan, u svojoj kući u Los Anđelesu. Pričali smo o filmovima, moru, hrani. Oliver Stoun me je želio u nekom svom filmu, ali akcenat se ispriječio. Mogla bih, recimo, da igram Ruskinje, i to je to", ispričala je glumica tada.

"Onda me je taj njegov agent preporučio nekoj drugoj agenciji čiji je klijent bio i Rade Šerbedžija. Ali, sve mi je to bilo nesigurno, instinkt mi je govorio da ne treba da idem u SAD i nije mi žao. Oliver Stoun bio je na nekom proputovanju kroz Balkan i svratio je do Beograda. Tada sam ga vidjela poslednji put", dodala je Nataša.

"Pokazala sam mu Narodno pozorište, zapravo scenu gdje igram, grad... Stalno me zapitkivao šta je tu toliko vrijedno, pa sam odlučila da ne pokušam u Americi... Na večeri u Skadarliji upoznao je mog Nešu. Pitao me je da li je i on jedan od razloga zbog kojih sam odlučila da igram u Beogradu i ja sam mu odgovorila „naravno”", otkrila je Ninkovićeva.

"Proveli smo veče smijući se uz odličnu muziku i klopu. Kada smo se pozdravljali, Oliver Stoun me je zagrlio i šapnuo na uvo: „Sada sam shvatio, vi ste srećna žena"", zaključila je tada Nataša za "Puls".