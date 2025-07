Anđela sa ocem u zagrljaju na finalu Elite, ovo niko nije očekivao: Evo kako je Gastoz reagovao kad ga je video

Sinoć je održano finale "Zadruge Elite 8", gde je Anđela Đuričić zauzela drugo mesto, a nju je po izlasku sačekao otac Veliša.

Anđela se odmah ocu bacila u zagrljaj, pa je jasno da joj je uprkos svemu i dalje velika podrška. Otac Anđele Đuričić sinoć je među prvima stigao na finale, kada je otkrio da je cela Crna Gora podržava i da se nadaju prvom mestu.

Gastoz je na izlasku iu Bele kuće, po ulasku u studio prišao Anđelinom ocu i poljubio ga u obraz što je Velišu, ali i ostale prisutne potpuno iznenadilo.

Gastoz odneo pobedu, Anđela druga

Gastoz je osvojio prvo mesto i nagradu od 100.000 evra, pa je u Šimanovcima slavio do zore, a zajedno sa Anđelom sumirao je utiske:

"Osećam se fenomenalno! Razočaran sam jer Anđela nije pobedila, al' ne mogu da lažem, lep je osećaj držati ovo u ruci... Koliko će ljubav da traje? Dok ima 150.000 evra, oko toliko!" rekao je Gastoz za "Puls".

"Nisam očekivala da ćemo se samo mi naći na kraju, nisam imala toliko samopouzdanja. Ja sam uzela nagradu od 50.000 evra, on 100.000, ovo je njegova treća rijaliti kruna, rekla sam mu da će doći do prvog mesta. Tata je rekao da je prezadovoljan kad me je zagrlio", otkrila je Anđela.

"U besu čovek može svašta da kaže. Ja sam nju u glavi ubio jedno 100 puta! Večeras je žurka? Dolazimo, naravno da dolazimo", kazao je potom Gastoz.

