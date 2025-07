Voditelj raskrinkao Anđelu Đuričić pred finale: Brukala se na televiziji, sad krišom pita za Zvezdana Slavnića

Voditelj Milan Milošević progovorio pred finale osme sezone Zadruge - Elita

Izvor: YouTube/zadrugaofficial/screenshot

Uskoro se bliži kraj Elite 8, a voditelj Milan Milošević je riješio da otkrije tajne učesnika rijalitija, među kojima je i Anđela Đuričić, koja je pred Pinkovim kamerama imala turbulentnu vezu sa Zvezdanom Slavnićem.

Iako je u ovoj sezoni bila u vezi sa Gastozom, Milošević je otkrio kako ga je pitala za bivšeg dečka.

"Anđela je nekoliko puta pokušala da izvuče informacije od mene kada sam sjedio na čelu stola kao voditelj, da li je Zvezdan pominje napolju. Naravno da nije dobila odgovor, niti sam to pratio ali je pokušala na perfidan način. Isto tako, nekoliko puta me pitala: šta ti misliš da li je ovaj zaljubljen u mene, misleći na Gastoza? Ona njemu nije vjerovala nikad. Tako da ne znam kako je tako lakovjerno ušla u tu vezu kada je ušla u rijaliti i rekla da neće biti u vezama. Sada nisu zajedno i ona je rekla da je definitivni kraj, ali ja ne znam kako se to tako brzo prebole te ljubavi. Vidjećemo šta će biti", rekao je Milošević.

Voditelj smatra da je Gastoz bio zaljubljen u Anđelu jer mu je na početku djelovala kao neosvojiva tvrđava.

"On nije iskren, bio je zaljubljen u nju na početku. Mjesec dana čajanke i zanimljivo muvanje, nikad ljepše na televiziji nisam vidio ali se on ohladio zbog tih nekih njenih stavova koji su nepromjenljivi, njen karakter je težak i tu baš moraš biti jak da to izdržiš. On je odustao na pola puta. Ona drži pažnju kada priča, gradska je djevojka i ima vokabular i ne časi časa čak i na svoju štetu".

(Blic, MONDO)