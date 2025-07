Iznenada preminuo čuvar uklete lutke Anabel: Detalji smrti bude jezu, uzrok misterija

Ukleta lutka Annabelle, oko koje već godinama kruže legende i koja je inspirisala filmski serijal (Annabelle, Annabelle: Creation, Annabelle Comes Home), prema Warrensima povezana je sa nizom tragičnih nesreća u SAD‑u.

Izvor: Warner Bros.

Dan Rivera, jedan od vodećih istraživača paranormalnog i čovjek koji je obišao Ameriku sa famoznom ukletom lutkom Annabelle, iznenada je preminuo u 54. godini života.

Kako javlja Evening Sun, Rivera je bio na turneji "Devils on the Run“ zajedno sa navodno ukletom lutkom kada su hitne službe pozvane u njegov hotel u Gettysburgu, u saveznoj državi Pensilvaniji. Uzrok smrti za sada nije poznat.

Rivera je bio vodeći istraživač organizacije New England Society for Psychic Research (NESPR), koju su osnovali poznati Ed i Lorraine Warren, čiji su slučajevi inspirisali filmski serijal The Conjuring („Prizivanje“). Lorraine Warren mu je bila i mentor do svoje smrti 2019. godine.

Iz NESPR-a su potvrdili njegovu smrt dirljivom objavom na društvenim mrežama:

"Dan je iskreno vjerovao u dijeljenje svojih iskustava i edukovanje ljudi o paranormalnom. Njegova ljubaznost i strast dotakli su svakoga ko ga je poznavao.“

Samo nekoliko sati pre smrti, Rivera je završio rasprodani deo turneje u Gettysburgu. Tokom karijere pojavljivao se i u emisiji Most Haunted Places na Travel Channelu, kao i bio producent popularne serije 28 Days Haunted.

Veza sa ukletom lutkom Annabelle

Ukleta lutka Annabelle, oko koje već godinama kruže legende i koja je inspirisala filmski serijal (Annabelle, Annabelle: Creation, Annabelle Comes Home), prema Warrensima povezana je sa nizom tragičnih nesreća u SAD‑u.

Prije nekoliko mjeseci Rivera je smirivao paniku na internetu nakon što su se pojavile teorije zavjere da je lutka nestala iz muzeja. Objavio je video sa Annabelle kako mirno sjedi u svojoj drvenoj kutiji sa krstom iznad, uz poruku:

"Jutros su počele divlje i lude glasine da smo izgubili Annabelle. Ona/ono nije izgubljena.“

Izvor: Facebook

Iza njega iza sebe ostali su supruga Sara i njihovo četvoro djece.

Gdje gledati filmove o Annabelle?

