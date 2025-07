Šok ispovijest hit pjevačice devedesetih: Pozirala u muškom časopisu, tata je pitao koliko nude da se slika gola

Pjevačica Jelena Lalović je harala domaćom muzičkom scenom devedesetih i početkom dvehiljaditih, prvo kao pjevačica Koktel benda, a potom kao solo izvođač

Jelena Lalović, poznatija kao Jellena, dostigla je vrhunac karijere početkom dvijehiljaditih godina, a potom nestala sa javne scene. Bila je posvećena diplomatiji i marketingu i našla se na funkciji direktora jedne javne ustanove, a sada se ponovo vraća pjevanju.

"Nije moja odluka da ne učestvujem u medijima, nego nema formata. Ne učestvujem u rijalitijima koji su jako gledani, a mislim da mi možda tamo ne bi bilo mjesto. Bila sam u "Prvom kuvaru Srbije", "Plesom do snova", a ovi rijalitiji, niti ja njima odgovaram, niti oni meni. Možda ako se nešto novo bude napravilo", rekla je Jellena.

Pevačica je otkrila i kako održava prirodan izgled, a onda se podsjetila ponuda da se slika gola za poznate časopise.

"Nadam se da će botoks za lice biti epidural, nadam se tome, jako se bojim igle. Ali ću morati jednog dana, onda me držite. Vraća se prirodni izgled, to mi sad ide u prilog. Ali ipak se traže i mlađe, sa drugim atributima. Svako hoće to da vidi. Ja sad kad bih se skinula, ne znam kako bi to izgledalo", istakla je ona i dodala:

"Slikala sam se za "CKM", Ceca, i Sanja Marinković i ja. Tri najprodavanija izdanja jer niko nije očekivao da ćemo se slikati. "Plejboj" jeste dao ponudu u to vrijeme, ali tata mi je tada rekao: "Koliko je to para? Ako je neki stan u Beogradu, slikaj se". Ali nema tih para". otkrila je Jellena za Republiku.

