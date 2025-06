Bivši dečko kontroverzne Kulićke iznio sav "prljav veš": Miljana ga tukla, Marija mu tražila 30.000 za boravak

Prva ispovijest bivšeg dečka Miljane Kulićeke, otkrio da je laž ono što je Marija rekla u vezi njega.

Miloš Vasiljević, prvi put se oglasio za medije, i kako kaže nije mu jasno zašto je Marija smjestila Miljanu u psihijatrijsku ustanovu, kao i da nije uopšte imao kontakt sa porodicom Kulić nakon cjelokupnog skandala.

"Čitao sam u medijima, ali ne znam ništa o Miljani. Nismo u kontaktu jer je ona tako željela. Nisam očekivao da tako burno Marija reaguje i da je pošalje u Toponicu, jer je Miljana samo jednom otišla u kladionicu sa mnom. To je samo jednom bilo, ne svaki dan. Stvarno nisam nikog kontaktirao, nisam imao potrebu", rekao je Miloš.

Vasiljević je zatim dodao da je Marija napravila opšti haos u kući kada je saznala da su bili u kladionici, te da ga je najstrašnije izvrijeđala tada.

"Marija je bila jako ljuta jer smo bili u kazinu. Mi smo išli tamo da popijemo kafu. Miljana je prokockala samo 2.000 dinara. Nismo rekli Mariji da smo bili u kladionici, njoj su to javili neki ljudi ali ne znam ko, iskreno. Mi smo tu noć prespavali u kući, i ujutru tokom prve jutarnje kafe je krenuo rijaliti. Marija mi je tada svašta rekla, izvrijeđala me je najstrašnije, opsovala mi je mrtvu majku i još svašta nešto. To me je baš uvrijedilo", ispričao je bivši Miljanin dečko, pa otkrio da ga je jedna stvar još dodatno uvrijedila:

"Isto što me je povrijedilo jeste to što je Marija rekla kako sam ja htio da mi Miljana kupi kola za taksi, ali to nije tačno jer je ona sama željela to da uradi, nisam je ja tjerao. Marija je uzimala novac od mene za boravak kod njih, po tome je svima jasno ko je gledao korist od koga. Za mjesec dana života u kući Kulić mi je tražila 30.000 dinara. Morao sam da živim kod njih zbog malog Željka i Miljaninog stanja."

On je zatim otkrio da je laž ono što je Marija rekla u vezi njegovog zanimanja. Kako je Miloš istakao, nikada nije radio u firmi koja se bavi prevozom hemikalija, već je bio taksista, a sada radi kao drvosječa.

"Tačno je da sam napustio posao zbog Miljane. Sada sam na imanju kod oca, a on radi u šumi i ja mu pomažem. Nije istina ono što je Marija pričala da sam prevozio hemikalije za neku firmu. Ja sam vozio taksi prije ovoga. Ne znam zašto je slagala, radio sam častan posao, ne vidim razlog da se stidi mog zanimanja, pa da laže", izjavio je on.

Miljana je Milošu dosta zamjerala to što njih dvoje nigdje ne izlaze, a kako nam je Vasiljević priznao, van kuće nigdje nisu išli baš zbog Kulićkinog stanja.

"Situacije su bile takve da nismo bili u stanju da izlazimo zbog njenog psihičkog stanja. Sad ću ti reći jednu situaciju koja se desila. Mi smo se spremili i krenuli da izađemo i onda je Miljana stala ispred ogledala i rekla: 'Kuku majko ja sam mnogo debela, neću da idem!' Na kraju nismo ni izašli, zbog toga nigdje nismo ni išli", rekao je Miloš za Informer, pa istakao da ga je Miljana jednom prilikom udarila.

"Imala je i nasilne momente. Miljana me je jednom prilikom i udarila, to se desilo prije prve svađe. Branila mi je da idem na posao, i onda se naljutila na mene i udarila me. Nije mi ostao ožiljak niti bilo šta, ali i da jeste, to joj je oprošteno jer sam i ja tada malo prenaglio. Njoj je tada bilo loše jer nije uzela terapiju, pa je i to možda dovelo do njene reakcije."

