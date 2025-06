Kontroverzni film vlasti su zabranile u Evropi: Tvorci su smislili genijalnu ideju kako da ga ipak prikažu

Snimanje epskog naučnofantastičnog ostvarenja "On The Silver Globe" bilo je prekinuto zbog brojnih kontroverzni koje su ga pratile.

Režiser iz Poljske, Andžej Žulavski, poznat je po svojim filmovima poput "Possession" (1981) i "Fidelity" (2000). Međutim, tokom sedamdesetih godina prošlog vijeka, on je još uvijek pokušavao da izgradi svoje ime nakon uspjeha filma iz 1975. godine "That Most Important Thing: Love".