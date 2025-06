"Vidio sam tugu u očima koja me je skupo koštala": Džoni Dep ogolio dušu i brutalno ponizio bivšu ženu

O vezi sa Amber Herd, koju je upoznao 2009. godine na snimanju filma Dnevnik ruma, kaže da je vjerovao da može pomoći osobi koju je vidio kao ranjivu, ali da se sve ubrzo pretvorilo u nešto sasvim drugo.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Čuveno suđenje između Džonija Depa i Amber Herd, koje je javnost prozvala "suđenjem decenije", završilo je u korist slavnog glumca. Ovaj pravni proces, praćen burnim optužbama i medijskom pažnjom, sada je dobio i ličnu retrospektivu – sam Dep je za britanski The Sunday Times otkrio kako je doživio cijelu borbu i šta je bilo iza kulisa.

"Znao sam da neće biti lako, ali bilo mi je svejedno. Boriću se do kraja, odlučio sam. A ako na kraju završim tako što ću točiti gorivo na pumpi? U redu. To sam već radio", iskreno je rekao glumac, komentarišući težak period svog života.

Dep i Herd su ušli u brak 2015. godine, a razveli se samo godinu dana kasnije. Međutim, prava drama je počela kada je Amber 2018. godine objavila kolumnu u The Washington Post, predstavljajući sebe kao žrtvu porodičnog nasilja. Iako nije pomenula Depa imenom, glumac ju je tužio za klevetu, tvrdeći da su optužbe lažne i da mu je uništila karijeru.

"Otišlo je predaleko. Znao sam da ću morati djelimično da se ogolim... Ako ne pokušam da predstavim istinu, to će izgledati kao da sam zaista počinio djela za koja me optužuju. A moja djeca će morati da žive s tim", rekao je Dep, ističući da su mu porodica i istina bili glavni motiv da izdrži proces do kraja.

Amber Herd je uzvratila kontratužbom teškom 100 miliona dolara, ali sud nije stao na njenu stranu. Na kraju, Dep je dobio pravnu bitku i čistu potvrdu da nije zlostavljač, kako je bivša supruga pokušala da ga predstavi.

"Noć pred početak suđenja u Virdžiniji nisam osećao nervozu. Ako ne moraš da učiš tekst napamet, ako samo govoriš istinu – baci kocku. Ne, ne žalim ni zbog jedne stvari", dodao je Dep, poznat po svojoj autentičnosti i stavu da nema svrhe osvrtati se na prošlost.

Izvor: YouTube/screenshot/Sunrise

O vezi sa Amber Herd, koju je upoznao 2009. godine na snimanju filma Dnevnik ruma, kaže da je vjerovao da može pomoći osobi koju je video kao ranjivu, ali da se sve ubrzo pretvorilo u nešto sasvim drugo.

"Ako si budala kao ja, ponekad pogledaš nekoga u oči i vidiš neku tugu, neku usamljenost, i pomisliš da toj osobi možeš da pomogneš... Ali, nijedno dobro djelo ne prođe nekažnjeno", zaključuje Dep, reflektujući svoju grešku kroz iskustvo koje ga je skupo koštalo – i lično i profesionalnom, naveo je on.