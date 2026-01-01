Iz kompanije Mirnovec pirotehnika saopštili su da je novogodišnji dron šou u Budvi prekinut nakon što su dronovi namjerno ometani profesionalnim „džamerima“, zbog čega je oštećeno više od 200 letjelica.

Izvor: MONDO/Anja Rašović

z kompanije Mirnovec pirotehnika, angažovane za novogodišnji dron šou u Budvi, saopštili su da su njihovi dronovi namjerno i planski oboreni protivdronim ometačima, takozvanim „džamerima“.

Navode da ne znaju ko je to uradio niti iz kog razloga, ističući da ih to ne zanima, jer se bave isključivo svojim poslom, ali da su u ovom slučaju postali kolateralna šteta i pretrpjeli veliku materijalnu štetu.

Kako su kazali u saopštenju dostavljenom Vijestima, riječ je o kompaniji sa 35 godina iskustva, kojoj se ovakav incident prvi put dogodio bilo gdje u svijetu. Uputili su izvinjenje svim posjetiocima koji su došli da gledaju šou i najavili da će, zajedno sa organizatorima, uskoro realizovati novi, još spektakularniji program, kako prenose Vijesti.

Iz kompanije navode da su problemi počeli već na ulasku u Crnu Goru, kada su na graničnom prelazu, uprkos važećem ATA karnetu i odobrenju Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore za korišćenje vazdušnog prostora u Budvi 31. decembra, nailazili na dodatne administrativne zahtjeve. Nakon višednevnog čekanja i pribavljanja dodatnih dozvola, u Crnu Goru su ušli tek nakon dva i po dana zadržavanja na granici.

Dronovi su 31. decembra postavljeni na dogovorenu lokaciju, a sva testiranja i pripreme obavljeni su u skladu sa planom. Međutim, prilikom uzlijetanja, nakon što su prešli visinu objekta iza kojeg je bio prostor za polijetanje, ušli su u zonu ometanja signala, zbog čega su počeli da se vraćaju na početnu tačku i sudaraju sa dronovima koji su tek uzlijetali, pišu Vijesti.

Nakon analize koju su sproveli inženjeri američke kompanije VERGE AERO, proizvođača dronova, utvrđeno je da je do incidenta došlo usljed profesionalnog ometanja signala. Tom prilikom palo je i oštećeno više od 200 dronova, nakon čega je šou prekinut.

Iz Mirnovec pirotehnike ističu da je korišćena oprema kakvu uglavnom posjeduju policijske, vojne i druge specijalizovane državne službe, te da je teško dostupna fizičkim licima.

Na kraju su izrazili žaljenje zbog razočaranja publike, podsjećajući da iza sebe imaju hiljade realizovanih projekata širom svijeta i da su među prvim kompanijama u Evropi koje su započele sa izvođenjem dron šou programa. Navode i da su ove godine bili angažovani od Turističke organizacije Budve za realizaciju novogodišnjeg šoua sa 600 dronova.