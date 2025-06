Zbog "dopisivanja s maloljetnicama" reagovala policija: Princ od Vranje o skandalu o kojem je brujala Srbija

Stefan Zdravković, poznatiji kao Princ od Vranje, progovorio o temi koja je zapalila domaće medije nakon njegove pobjede na PZE

Izvor: Youtube/ Eurovision Song Contest

Pjevač Stefan Zdravković, poznatiji kao Princ od Vranje, predstavnik Srbije na Pesmi Evrovizije, prije odlaska na takmičenje na kojem se nije plasirao u finale, našao se u centru skandala zbog poruka koje su osvanule na društvenim mrežama.

Danima nakon njegove pobjede na PZE ređale su se različite zavere, poput da je pjesma plagijat i slično, a potom se situacija otrgla kontroli nakon što je pjevač optužen za pedofiliju.

Na društvenoj mreži "X" pojavile su se šokantne navodne poruke za koje se tvrdi da ih je slao maloljetnicama.

"Nisam to posle ni pratio. Prepustio sam to policiji. Živimo u vremenu gde ljudi mogu svašta da objavljuju. Bio sam zaprepašćen. Nikome ništa nisam uradio, da bi mi plasirao laži tog tipa. Kada sam u vezi šaljem slike, ako imam svog partnera, to što radim u četiri zida je naša stvar", rekao je Princ od Vranje i potvrdio da je pred odlazak na Evroviziju raskinuo je sa dugogodišnjom djevojkom.

"Trenutno nemam djevojku, ali u budućnosti želim porodicu i djecu, to je nešto čemu težim. Bio sam u dugoj vezi, shvatili smo da nismo jedno za drugo. Ne volim kad je devojka nevaspitana, kad nema empatiju i nepoštovanje. Bilo bi poželjno da djevojka kuva, ja umem da kuvam i spremam. Smatram da je to normalna stvar".

Šta je pisalo u navodnim porukama?

