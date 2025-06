Tupak igrao balet, a ubili ga nakon tuče u Grandu: Pravo ime je krio, a pred smrt htio da objavi kuvar sa receptima

Otkrivamo vam zanimljive detalje o čuvenom reperu Tupaku Šakuru koji su manje poznati javnosti

Izvor: Columbia Pictures Corporation / Entertainment Pictures / Profimedia

Šesnaestog juna, čuveni reper Tupak Amar Šakur, proslavio bi svoj 54. rođendan. Međutim, život muzičke ikone nasilno prekinut u ranim dvadesetima.

Iako je prošlo gotovo tri decenije od njegovog ubistva, Tupak je ostao i danas najintrigantnija ličnost rep muzike, čiju slavu i popularnost do sada niko nije mogao da zasijeni. Murali sa njegovim likom prostiru se na svim kontinentima, a 75 miliona prodatih albuma stavljalju ga u sam vrh najprodavanijih rep umjetnika.

Za samo pet godina, koliko je trajala njegova karijera, Tupak je snimio sedam filmova, šest albuma za vrijeme života i još preko 300 pjesama koje su objavljivane posle njegove smrti.

Broj albuma koji su izašli posle smrti su prodati u većem broju nego albumi koji su izašli za vrijeme njegovog života.

Retko ko znao njegovo pravo ime

Njegov put utaban je od samog rođenja. Iako je dobio ime po Tupaku Amaru II, potomku poslednjeg vladara Inka, koji je pogubljen u Peruu 1781. nakon njegove pobune protiv španske vlasti, jer je njegova mama željela da nosi ime revolucionara, a prije toga se zvao Lesan Pariš Kruks. Brak njegovih roditelja raspao se kada se saznalo ko mu je otac.

Riječ je o Vilijamu "Biliju" Garlandu, koji je bio aktivni član "Black Panther Party" politički-kriminalne organizacije.

Samo mjesec dana prije nego što će se poroditi, Tupakova majka Afeni je bila na suđenju zbog umiješanosti u 21 kriminalnu aktivnost Pantera.

Oslobođena je od više od 150 optužbi. No, i drugi članovi porodice bili su umiješani u kriminal, i robijali su za ozbiljne zločine, poput ubistva policajaca. Pojedini su bili čak i na listi najtraženijih terorista poput Šakurove kume Asate koja je uspjela da pobjegne iz zatvora nakon teškog ubistva.

Interesantno je da je Tupak još tokom srednje škole išao na časove glume ali i baleta, kao i džeza. Od malih nogu je volio književnost – čitao je Šekspira, Ničea, Markesa, kao i klasike poput "umeće rata", a kao tinejdžer počeo je da piše poeziju – zbirka "The Rose That Grew from Concrete" objavljena je posthumno.

Zanimljivo je da je tokom školovanja na "Baltimore School for the Arts" upoznao i Džejdu Pinket Smit u koju se zaljubljuje i kojoj posvećuje mnoge pjesme.

Ipak, kasnije su bili veoma bliski prijatelji, a ona je jedna od retkih koja mu se našla tokom zatvorskih dana. Maštao je o karijeri glumca – bio je na audiciji za ulogu Bubbe u Forrest Gumpu, a razmatran je i za ulogu džedaja u Ratovima zvijezda. Volio je i kuvanje i planirao da objavi kuvar – želio je da prihod donira u humanitarne svrhe.

Međutim, talentovani dečko veoma brzo je završio s "one" strane zakona.

U novembru 1993. godine, Tupak Šakur je optužen za se*sualni napad na ženu u hotelskoj sobi u Njujorku. Žrtva je tvrdila da ju je reper prisilio na odnos, dok je Tupak insistirao da je sve bilo dobrovoljno i da nije znao za navodno zlostavljanje od strane njegovih prijatelja. Zbog ove optužbe osuđen je 1995. na zatvorsku kaznu od 1,5 do 4,5 godine, ali je izašao na slobodu već posle devet mjeseci, uz kauciju koju je platio Šug Najt.

Tupak je imao još nekoliko sukoba sa zakonom: napad na režisera Alana Hadžesa 1993. godine, u kom je osuđen na 15 dana zatvora; zatim incident sa dvojicom policajaca u Atlanti 1994, gdje su optužbe kasnije odbačene; kao i pucnjava iste godine u Njujorku, u kojoj je ranjen. Ovaj poslednji incident dodatno je pojačao tenzije između hip hop scena Istočne i Zapadne obale.

Ubistvo

Tupak Šakur je ubijen 7. septembra 1996. godine u Las Vegasu nakon što je prisustvovao boks meču između Majka Tajsona i Brusa Seldona u MGM Grand Hotelu u Las Vegasu. Bio je u društvu upravo Sjudža Najta i nekoliko drugih članova Death Row Records.

Nakon meča, Tupak i njegova pratnja ušli su u fizički sukob sa Orlandom Andersonom, navodnim članom Crips bande, u predvorju Granda. Anderson je kasnije identifikovan kao osumnjičeni u vezi sa Tupakovim ubistvom, ali nikada nije optužen.

Kif Di o ubistvu Tupaka Izvor: YouTube

Nakon tuče, Tupak i Sjudž su se vozili crnim BMW-om kada su stali na crveno svjetlo na raskrsnici Flamingo Roada i Koval Lejna. Međutim, sa desne strane im se približio beli Kadilak, a neko je iz tog automobila otvorio vatru.

Tupak je bio pogođen četiri puta - dva puta u grudi, jednom u ruku i jednom u bedro. Sjudž Najt je zadobio lakše povrede od gelera.

Reper je odmah prebačen u bolnicu gdje je operisan, ali je nažalost, samo šest dana kasnije, preminuo od posledica povreda.