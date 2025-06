Kanje po drugi put promijenio ime: Odrekao se krštenog, vrijeđao voditelja koji ga je tako nazvao, sad odbacio i prezime

Reper Kanje Vest ponovo je promijenio ime – drugi put u posljednjih nekoliko godina.

Izvor: Youtube/Jimmy Kimmel Live/printscreen

Kontroverzni muzičar i modni dizajner Kanje Vest, poznat po svom ekscentričnom ponašanju i čestim promjenama identiteta, ponovo je iznenadio javnost. Nakon što je 2021. zvanično promijenio ime u Je Vest (Ye West), sada je, prema pravnim dokumentima koje je sudu u Kaliforniji predao njegov glavni finansijski direktor Husein Lalani, odlučio da se zvanično zove Je Je (Ye Ye). Nova promjena imena već je zabilježena i u poslovnim registrima.

Vestovo najnovije pravno ime otkriveno je kada su njegove kompanije predale tzv. "informacione izjave" kalifornijskom sekretarijatu, instituciji zaduženoj za ažuriranje osnovnih podataka o firmama.

Među njima je i njegova kompanija Oks Paha Ink, poznata po registraciji brojnih zaštitnih znakova, koja sada kao zakonskog predstavnika navodi Je Je. Isto su učinili i njegovi drugi brendovi, poput modne kuće YZY Apparel i producentskih firmi YZY Record Label LLC i Getting Out Our Dreams Inc.

Zanimljivo je da Kanje Vest još uvijek nije javno potvrdio ovu promjenu.

Podsjetimo, muzičar je ranije veoma burno reagovao na upotrebu svog starog imena. Tokom gostovanja kod Piersa Morgana, napustio je emisiju kada ga je voditelj oslovio sa "Kanje".

Kanje napušta intervju sa Pirsom Brosnanom Izvor: YouTube

U februaru je ponovo dospeo u centar pažnje nakon što je na društvenim mrežama iznio antisemitske stavove i tvrdnje da ima "vlast" nad suprugom Bjankom Sensori.