Velika ljubav Arsena Dedića bila ljubavnica Robertu De Niru: Zaljubila se u pukovnika, a on u nju pucao pred sinom

Milja Vujanović bila je jedna od najljepših žena stare Juge, no pogrešne ljubavi u životu su je mnogo koštale

Izvor: YouTube printscreen

Milja Vujanović započela je svoj poslovni put kao misica, a potom se ostvarila u mnogim različitim ulogama — kao glumica, novinarka, spisateljica, astrolog, hiromant i magistar političkih nauka sa dvije diplome. Takođe je majka dvoje djece, Maše i Leona.

U svijet javnosti ušla je kada je 1967. godine ponijela titulu Mis Srbije. Njena popularnost je dodatno porasla nakon glavne uloge u filmu “Rani radovi” reditelja Želimira Žilnika iz 1969. godine, koji je ovjenčan Zlatnim medvedom na Berlinskom festivalu. Mnogi su joj tada predviđali veliku glumačku karijeru.

Bila je druga glumica u bivšoj Jugoslaviji, posle Eve Ras, koja se skidala pred kamerama, a jednom prilikom izjavila je da izgleda bolje naga nego obučena. Međutim, u nekom trenutku joj je dosadilo da tumači likove zavodljivih žena i odlučila je da napusti glumu.

Potpuno se okrenula astrologiji, stekavši zvanja u međunarodno priznatim astrološkim školama, te je postala poznata kao "stručnjak za zjezdanu magiju". Iako je glumu ostavila iza sebe, iz javnosti se nije povukla — nastavila je da piše, objavljuje knjige, gostuje u emisijama, a tokom burnih devedesetih vodila je i sopstvenu, često osporavanu emisiju, u kojoj je spojila astrologiju i izražene nacionalističke stavove.

Družila se i sa mnogim poznatim ličnostima, kako privatno, tako i iz profesionalnih razloga.

"To je bila jedna prelijepa žena, jedna od najljepših tada, ne samo u Jugoslaviji. Izuzetno pametna, obrazovana, neobična, interesnatna... to sve kada se sabere, stavi se u jednu riječ - fatalna ", ispričao je Dule Savić koji je poznavao Milju.

Ni Robert De Niro joj nije odolio

Interesantno je da je na njen šarm i ljepotu pao i holivudski glumac Robert De Niro koji je boravio u Beogradu tokom '70-ih.

"70-ih je bio taj neki fest u Beograda kada je dolazio Robert De Niro. Nije još uvijek bio toliko popularan. Oni su tada započeli tu neku romansu. Ja se tada još nisam rodila, tako da ga nažalost nisam upoznala", ispričala je Maša, Miljina ćerka, jednom prilikom.

Najveća ljubav Arsena Dedića

Kada je riječ o ljubavi, iako je bila opsesija mnogih muškaraca, naročito sa javne scene, često je spominjana zbog Arsena Dedića.

"Ona je bila Arsenu Dediću jedna od najvećih ljubavi. Čak je napisao da je do kraja života bio sa njom u kontaktu, da mu je ona poslala sve njene knjige i filmove. Ona je bila njegova velika inspiriacija. Mnogi poznati ljudi bili su mamina ljubav i ona njihova " ispričala je Miljina ćerka.

Kobna ljubav

Nažalost, poslednja velika ljubav sa pukovnikom Obradom Zijakom bila je i kobna, a najstrašnije od svega je bilo to što je predosjetila šta će se dogoditi.

"On je došao u njen centar na analizu dlanova i djelovao joj je vrlo mračno i čudno. Ona je prijateljima rekla: 'Ovaj kao da je došao da me ubije'. Tako ga je procijenila, takav je bio taj prvi osjećaj ", otkrila je kasnije Miljina ćerka.

Lijepa glumica i Obrad su stupili u vezu, a posle jedne svađe 2000. godine pucao je u nju. Odmah nakon tragedije prijavio se za pokušaj ubistva.

"On je rekao: 'Sad će Obrad pucati u Milju!' Zamislite, pričate o sebi u trećem licu, znači niste vi svoji više, to nije normalno stanje. I onda je pucao u Milju i rekao mom bratu: 'Ubio sam ti majku.' Ugasio je cigaretu pored moje mame na podu i otišao da se prijavi u policiju. Ubrzo je stigla Hitna pomoć, bez nosila. Ne shvatam kako su mogli da dođu bez nosila nekome ko je ranjen u kičmu. To je nedopustivo, niko za to nikada nije odgovarao", ispričala je Maša i dodala da je doktori nisu operisali jer su procijenili da neće preživjeti.

Naglasila je da je znala da je njena majka željela da okonča tu vezu koja je trajala desetak godina.

"Tražila je od njega da pokupi svoje stvari, što on nije namjeravao da uradi. Tada je uzeo pištolj i upucao je s leđa. Hitac joj je prošao kroz vrat, bila joj je oštećena kičmena moždina. Pet narednih godina bila je potpuno nepokretna. Dijagnoza: kvadriplegija. Mogla je samo da pomijera glavu", ispričala je Maša.

Tražila da ga oslobode

Iako je pucao u nju, Milja je tražila da Obrad bude oslobođen.

"On je bio taj koji je između nas stao i napravio totalni haos. Međutim, kada sam saznala da je on pušten posle mjesec dana iz pritvora, to je bio još veći udarac. On se vratio kod nje da živi i to zato što je ona rekla sudijama i zamolila ih da ga oslobode zatvora, da njemu služenje kazne bude to što će on brinuti o njoj nepokretnoj. Ja razumijem nju, ali ne razumijem njih koji nisu postupili po službenoj dužnosti. On je i državi skrivio", čudila se Maša. Inače, nikome nije bilo jasno kako je dozvolila da njen partner Obrad Zijak toliko utiče na nju i njen život, s obzirom na to kakav je bio njen karakter.

Izvor: YouTube/printscreen/Masha Jovanovic

"On je nju odvojio od djece i na kraju je koštao života. To nekako nije ušlo uz nju jer Milja nije bila žena koja se fatalno vezivala za muškarce. Nisam mogla da vjerujem da jedna toliko jaka žena može pasti pod uticaj nekoga ko joj je uništio porodicu", ispričala je Verica Rakočević koja je poznavala Milju.