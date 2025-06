Pevač krio da ima vanbračnu ćerku: Godinama nije hteo da je upozna zbog ljubavnice koja mu je javno pravila probleme

Pevač je danas u sjajnim odnosima sa ćerkom, ali o njenoj majci ne želi ni reč

Milan Obradović, javnosti poznatiji kao Miki Mećava, nekada je bio nezaobilazno ime na domaćoj estradi, a danas priznaje da živi "od stare slave". Povukao se iz sveta medija i reflektora, vodeći danas znatno mirniji i povučeniji život.

U nedavnom intervjuu za domaće medije, Mećava je otvorio dušu o privatnim temama koje retko komentariše – posebno o svom odnosu sa naslednicima koji nisu deo javne scene. Posebnu pažnju privuklo je njegovo priznanje o postojanju vanbračne ćerke, za koju šira javnost do sada nije znala, kao i detalji o odnosu sa njenom majkom, njegovom bivšom partnerkom.

"Što se tiče mog života, meni je super. Stalno nešto radim, spremam neke pesme, ali ja to spremam već 10 godina i nikako to da izbacim. Živim od te stare slave, imam 7-8 pesama koje znaju svi i tako se provlačim. Malo sam se premorio medija, pa me nije bilo - rekao je Mećava.

" Pa nije to bukvalno mirno, stalno je neka tenzija, nešto se događa. Isto je rijaliti, ali bez snimanja. Danas normalno zarađujem, valjda su me godine naučile da ne jurim za parama. Ništa ne moram. Imam dovoljno za život, ne mogu da se žalim, kako je svima tako je i meni. Avioni i kamioni me ne zanimaju.

Za razliku od njega, deca nisu pošla njegovim stopama i ne žele da budu deo javnog sveta, a Mećava ističe da je ponosan na to kako ih je vaspitao.

"Moram da priznam da su moja deca jako skromna, tako su vaspitana. Jako sam ponosan na to. Ćerka radi u policiji, žandarmeriji. Predivna je. Postao sam i deda. Aleksandara se porodila, udala se za predivnog muža. Dobili su sina Vukmana, pre neki dan je pošao u vrtić. Imam sina Ognjena, koji dobro izgleda. Bavi se individualnim treninzima. Svi su završili fakultete - rekao je Miki.

Pevač se potom dotakao i odnosa sa vanbračnom ćerkom Marijom:

"U fenomenalnim smo odnosima, čujemo se uredno porukama već 10-12 godina. Ona živi na Siciliji, njen muž je Ilija Marinković, poznati violinista. Sa njim se češće viđam jer on dolazi u Beograd, a sa njom se čujem.

Ipak, kada je reč o bivšoj partnerki, Radmili Đorđević, o njoj nije želeo ni reč.

"Ne bih sada da joj dajem šlagvort da bi ona pričala. Njenu majku vrlo malo poznajem. Desilo se to što se desilo. Ne bežim od toga. Međutim, svako od nas ima svoje lice i svoje ja i svako priča za sebe. Ja sam rekao: “Kad bude Marija porasla, ako ona mene ne bude pronašla, ja ću nju.” Tako se i dogodilo. Razmenili smo neke poruke, devojka je sasvim normalna. Nemam reči hvale da opišem kakvog je karaktera, fenomenalna. Ona je u kontaktu sa Aleksandrom i Ognjenom. Ona je svesna svega što se desilo i ona je majka.

"Njena majka je jednom ušla u rijaliti, gde me je blatila.Imam utisak da joj je krivo što sam u kontaktu sa ćerkom. Svi i treba da budemo u dobrim odnosima. Ta moja bivša mnogo laže i koristi svaku priliku da me blati. Rekao sam tada ćerki da ne postoji novac za koji bih ušao u rijaliti da se svađam sa bivšom i da to radim detetu. To bi bilo interesantno za narod, ali te pare bi onda bile prljave. Nisam hteo da uđem ni za milion evra. Ćerka me ne opterećuje oko kontakta, čujemo se kad stignemo i možemo. Niko ne vrši bilo kakvu silu i tako će da ostane.

