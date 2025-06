Kuma Meline Džinović "ojadila" bivšeg, za 58 sekundi mu uzela milijarde: 28 godina starijeg tukla, sada živi ko kraljica

Slavica je bila kuma na venčanju Meline i Harisa Džinovića, a nakon raskida para, ostala je bliska sa dizajnerkom

Iako su Melina i Haris Džinović odavno stavili tačku na svoj brak, njihovi privatni životi i dalje privlače pažnju javnosti, naročito šuškanja o novim partnerima. Već neko vreme se šuška da je Melina u stabilnom odnosu sa uspešnim biznismenom s kojim uživa na Azurnoj obali, gde ujedno i razvija svoj biznis, a mnogi su se pitali da li će joj i ovog puta, ukoliko se odluči da ponovo stane na "ludi kamen", kuma biti ista.

Podsetimo, Melina i Haris bili su zajedno 12 godina kada ih je na brak nagovorila upravo žena koja će kasnije dizajnerki biti venčana kuma - jedna od najimućnijih Srpkinja sveta, Slavica Eklston. Ona je, kada je shvatila da Džinovići nisu formalno venčani, obećala da će ih na narednom zajedničkom letovanju venčati.

Obećanje je ispunila, i ne samo to, celokupno svadbeno veselje je platila. Za iznajmljivanje impozantne jahte "Maltese Falcon", na kojoj su se mladenci jedno drugome zavetovali na večnu ljubav, izdvojila je 540 hiljada dolara, dok nije štedela novac ni za ketering i dekoraciju. To je bio svadbeni poklon za Harisa i Melinu čijem venčanju su prisustvovala i njihova deca Đina i Kan.

Dok je Slavica bila Melinina kuma, Filip Cepter bio je svedok Harisu, a o kumstvu i prijateljstvu sa njima dizajnerka čije su modele nosili Paris Hilton, Šeron Stoun, Kejt Bekinsejl, Dženifer Lopez, i mnoge druge, retko je govorila, iako je otkrila jednom prilikom da su veoma bliski.

"O tim prijateljstvima nevoljno govorimo. Reč je o ljudima koji izazivaju preveliku pažnju javnosti i sigurno da ih javnost vidi u potpuno drugoj dimenziji. Za nas su oni tek bliski prijatelji, koje smo odabrali isključivo kroz intiman i interan odnos. Slavica je svetska lepotica i najbogatija Srpkinja, tako je vidi ceo svet, dok je za mene ona bezuslovna podrška, žena koja me svojim savetima i mudrošću uči kako da budem jaka i srećna" rekla je Melina svojevremeno osvrnuvši se na svoju kumu.

"Ne znam koji bih joj kompliment uputila niti kako bih je nazvala. Srele smo se pre osam godina u Beogradu, prepoznale, i do danas smo veoma bliske. Odlično se zabavljamo i uvek smo tu da se međusobno podržimo. Svojevremeno je došla na moju prvu reviju, iako je bilo pitanje da li će to što radim propasti ili eskalirati. Zahvaljujući Slavici moje samopouzdanje dosegnulo je nivo koji nije poznavalo. I prema njoj, kao i prema Filipu, gajimo emocije dublje od prijateljskih, oni su istinski članovi naše familije i to smo napokon ozvaničili", rekla je svojevremeno Melina.

Ko je Slavica?

Inače, Slavica Radić, bivša supruga čuvenog šefa Formule 1 Bernija Eklstona, danas je jedna od najbogatijih žena na svetu, s imovinom procenjenom na oko 1,2 milijarde dolara. Ipak, njen životni put započeo je daleko skromnije.

Rođena u višečlanoj porodici u kojoj novca nikada nije bilo dovoljno, Slavica je rano naučila da se bori za sebe. Prve korake u svetu rada napravila je kao model, a početkom osamdesetih preselila se u Milano gde je započela manekensku karijeru.

Brak sa Bernijem

Sudbinski trenutak dogodio se 1981. godine na trci Formule 1 u Monzi, gde je kao 23-godišnjakinja reklamirala sportsku odeću brenda "Fila". Nije ni slutila da je iz prikrajka posmatra Berni Eklston, tada vlasnik tima "Brabham". Taj susret potpuno je promenio tok njenog života.

"Proklinjala sam i vrućinu i trku i sela na neki zidić da zapalim cigaretu. Čim me je video pozvao me je u svoj 'Moto-hotel'. Bila je to njegova pokretna kancelarija u luksuzno opremljenom autobusu. Pozvao me je na piće, ali nismo mogli previše da razgovaramo jer ja nisam znala engleski, a on nije znao italijanski. Ostavila sam mu broj telefona ali – pogrešan. Morao je da okrena pola sveta da bi došao do mog broja i za nekoliko dana uspeo je da me pronađe", ispričala je novinarima dvedesetih Slavica.

Par je kasnije uplovio u brak, i živeli su u luksuznom penthausu od pet spratova iznad poslovnih kancelarija, u zgradi arapskog magnata Kašogija s pogledom na Hajd park.

Loša strana slave i bogatstva

Iako je njihov dom imao i bazen na poslednjem spratu, Slavica je ubrzo uvidela i lošu stranu luksuza – gotovo svakodnevno je sretala suprugove poslovne partnere, zbog čega nije mogla da se opusti ni kada bi sa decom išla do obližnjeg parka.

Godine 2008. otkriveno je da se par razvodi. Britanski mediji su preneli da se Slavica, tada 50-godišnjakinja, iselila iz njihovog doma vrednog 10 miliona funti i angažovala advokata. Iako je Berni tada tvrdio da je u pitanju privremeno preseljenje zbog buke s obližnjeg gradilišta, istina je bila drugačija – Slavica je odlučila da okonča brak, navodeći kao razlog njegovu opsesivnu posvećenost poslu i zanemarivanje porodičnog života.

"Šta imam od njega? Dolazi s posla posle osam, večera i ode da spava. Čak i ako je na odmoru, ne može dva minuta da sedi na miru. Osim posla, ništa ga ne zanima. Nema hobi, a druge ljude smatra dosadnima", rekla je Slavica koja je čekala da se ćerke osamostale, pa da i ona počne samostalni život. U pojedinim biografijama se pisalo i da je Slavica bila nasilna prema Berniju, iako je znala da mu je najveća ljubav.

Razvod za manje od minut

Brakorazvodna parnica 10. marta 2009. godine trajala je tačno 58 sekundi, koliko je bilo potrebno da sudija pročita rešenje. Brzo i lako su se dogovorili oko podele imovine.Slavici je pripalo više od milijardu dolara vrednih nekretnina i udeo u deonicama, a danas je krasi titula jedne od najbogatijih Srpkinja na svetu.

Kako Slavica danas izgleda?

Inače, mnogi su se pitali i u kakvim su odnosima Melina Džinović i Slavica Radić nakon njenog razvoda, a odgovor na to pitanje dala je upravo Đina, koja je objavila pre izvesnog vremena storije sa Azurne obale gde danas živi njena majka.

Ona je uz zajedničku fotografiju napisala: "Kumić moj, moja Slavica", čime je jasno da su kume i dan-danas bliske, a mnogi su prvi put nakon mnogo godina mogli da vide kako bivša manekenka sada izgleda.

Istini za volju, Slavica se nije mnogo promenila od dana najveće slave, te i dalje oduzima dah svojom lepotom.