Melina Džinović je o problemima u braku samo jednom govorila: Tada je otkrila šta su joj savjetovali prijatelji

Misteriozan brak, ali još burniji razvod Harisa i Melina tema je medija već mjesecima, a javnost bruji o tome kako se folker ponašao dok su još bili u idiličnoj zajednici.

Izvor: Petar Stojanović - MONDO

Nakon što se brzo razvela od pjevača Harisa Džinovića, modna kreatorka Melina odlučila je da napusti porodičnu vilu na Senjaku. Danas živi u Monaku, a sve češće se u javnosti pojavljuju informacije o njenom luksuznom životu u toj prestižnoj destinaciji.

Tokom braka sa Harisom, Melina je bila otvorena kada je govorila o njihovom odnosu, ne skrivajući detalje iz zajedničkog života.

"U našem braku nema tajni. Moj suprug je od početka naše veze sve probleme koje smo imali iznosio pred prijateljima i mada su nam mnogi savjetovali da stvari riješavamo u kući, on je uvek transparentno govorio o nama", govorila je Melina.

"Naš intimni život bio je otvoren pred ljudima koje volimo, a divno je i relaksirajuće živjeti bez tajni. U kući ne vodimo razgovore koje niko ne smije da zna i zbog toga je moj brak mnogo jednostavniji nego brojni drugi koji su opterećeni problemima. Ne volim ništa da skrivam i šta će mi prijatelji ako od njih moram da krijem šta mi je muž rekao. Čak i ako postoje osobe koje bi htjele da protiv nas iskoriste neku priču, ne mogu to da urade jer je naša veza izuzetno čvrsta", isticala je ona tada za "Glossy".

Pobjegla od kuće

Haris Džinović jednom prilikom je otvoreno govorio o tome da Melinini roditelji njihov odnos nisu podržavali zato što je supruga tri decenije mlađa od njega, a ona je otkrila da se udala zato što je pobjegla od kuće.

"To je naslov izvučen iz konteksta zato što nije bila poenta da moja mama nije bila za brak. Kao prvo, da se razumijemo, ja sam pobjegla od kuće, tako da ne vidim šta je žena trebala da se slaže sa čovjekom kojeg ne zna. Moja majka nije bila za udaju prije nego što ja diplomiram. To nije vezano za Harisa, to je nešto što vam kažu kad imate 18 i kad krenete na fakultet", kazala je modna kreatorka prije nekoliko godina za "Premijeru".

"U početku, njeni roditelji su imali strašan otpor. Posebno zbog velike razlike u godinama. Sjećam se da sam joj govorio:"Proći će to brzo! Vidjećeš, kad saznaju da si trudna, sve će biti drugačije! Upravo je bilo tako. Sad su ludi od sreće što su dobili unuku", rekao je jednom prilikom pjevač za "Gloriju".