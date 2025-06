Pjevač izbačen iz kuće: Porodica pozvala policiju, dobio zabranu prilaska, završio na psihijatriji nakon sukoba

Bojan Tomović otkrio je detalje sukoba u porodici zbog kog je dobio zabranu prilaska.

Izvor: printscreen/youtube/Bojan Tomovic VIPPER

Pjevač Bojan Tomović ponovo je hospitalizovan na psihijatriji, a kako je sam tvrdio, do toga je došlo nakon ozbiljnog porodičnog sukoba.

Prema njegovim riječima, sukob s najbližima kulminirao je kada su ga majka i ujak izbacili iz kuće i pozvali policiju, što je dovelo do njegovog privođenja i smještanja u bolnicu.

Nakon svega oglasio se iz bolničke sobe, gdje, kako kaže, prima terapiju elektrošokovima.

- Moja majka je uzela svoju cigaretu i ugasila je u mojoj čaši piva, pa sam ja u afektu polio tim malo piva i nju i ujaka, koji je sve vrijeme pričao gluposti o mom pokojnom tati i djedu - rekao je Bojan.

Izvor: Kurir televizija

On je otkrio i da su ga upravo ujak i majka smjestili iza rešetaka:

- Izbacili su me majka i ujak iz kuće i pozvali policiju, tako da su me sa sve lisicama odveli u pritvor, a onda su me, zbog moje dijagnoze, bipolarni poremećaj, prebacili na psihijatriju. Dobio sam i zabranu prilaska majci i ujaku. Sramota i grehota. Nisam nikakva cvećka, ali nisu ni oni, vala. Pa oni se cijeli život svađaju i probleme rješavaju nasiljem, a sada sam ja ispao kriv - rekao je Bojan.

On je potom "opleo" po svojoj porodici:

- Ujak je izgubljen slučaj, ali kakva je to majka koja svakodnevno govori svom sinu da će ga smjestiti u dom za nezbrinute osobe? Neka su živi i zdravi 100 godina, ali im ovo nikada neću oprostiti. Sada sam ponovo u bolnici, na blagim elektrošokovima i litijumu, i nadam se da će mi pomoći da normalno živim i da se vratim muzici, koja je bila i ostala moja najveća ljubav. Uvijek je na strani svog brata i nikada na strani svoje djece. Brat i ja smo, po njenom mišljenju, najgori. To boli, živjeti s tim, ali nažalost, navikli smo na performanse nje i njenog brata. Da je moj tata živ, ne bi oni sa mnom tako mogli - zaključio je Tomović za Informer.