Bivši zadrugar prijavio ženu za porodično nasilje: "Htjela je da udari glavom o šank"

Aleksandar Požgaj tvrdi da ovo nije prvi put da pravi ovakve scenem, kako kaže spreman je da ide na poligraf, a ističe i da ostaje u stanu dok se ne raščisti sve između njih dvoje.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Aleksandar Požgaj, nekadašnji političar i bivši rijaliti učesnik, prijavio je suprugu Ivanu za porodično nasilje. U prijavi policiji naveo je niz optužbi, uključujući ucjene, prijetnje i fizičke provokacije, prenijeli su domaći mediji.

Požgaj tvrdi da je spreman da ide na poligraf kako bi dokazao svoje tvrdnje i da neće napustiti stan dok se situacija ne razjasni. Dodaje i da ga je supruga Ivana navodno ucjenjivala za novac, kako bi potpisala razvod i promijenila prezime.

Prema njegovim riječima, kako su prenijeli mediji, tražila je 200.000 dinara i dodatnih 20.000 za telefon. On je naveo da je Ivana izazivala sukobe, prijetila samopovređivanjem i tvrdila da ga je prevarila tokom braka.

Požgaj je navodno htio da izbjegne sukob, ali je Ivana radila sve kako bi ga isprovocirala.

"Poslednja dva meseca sam živio na relaciji Šabac-Beograd-Peć-Mostar-Budva-Podgorica-Berane. Prije toga sam živio na relaciji Beč-Regenzburg i Minhen. Moja majka je imala zdravstvenih problema tako da sam jedno vrijeme bio prinuđen da provedem sa njom i ocem. Jutros oko sedam časova sam došao u stan. Ivana mi je otvorila vrata i dala da prošetam psa. Kada sam se vratio uzela mi je ključ i stavila u gaće i izazivala me na nasilje.Ja nisam nasilan, odmakao sam se od Ivane i otišao u drugu sobu da spavam", rekao je Aleksandar i dodao:

"Mislio sam da će se situacija smiriti, ali nastao je haos. Ivana je počela da viče po stanu kako bi komšije pomislile da ja nju maltreiram. Govorila je kako će da se ubije, da će da me zakolje, da se iselim iz stana jer ne može da me gleda. Rekla je da je bila intimna sa dečkom sa kojim me je prevarila u našem krevetu i sa kojim je sada u vezi za vrijeme našeg braka. Rekla je da će da udari glavom u šank i da pozove policiju da kaže da sam je fizički maltretirao. Na to sam joj odgovorio da ću ja da pozovem policiju, ali me je molila da to ne radim i da možemo ljudski da se dogovorimo. Ivana još uvijek neće da potpiše papire za razvod dok joj ne uplatim iznos koji traži - rekao je Požgaj za medije, pa je nastavio:

Izvor: Instagram/drug_crveni_na_lokalu/screenshot

"Mislim da sve to radi da bih joj dao novac. Plašim se Ivane. Ovo nije prvi put da pravi ovakve scene. Spreman sam i da idem na poligraf. U stanu ostajem dok se ne raščisti sve između nas dvoje. Sve moje stvari se nalaze u koferu u spavaćoj sobi. Ivana je rekla da će taj moj kofer da izbaci iz stana kada odem u policiju. Koliko znam ona konzumira psihoaktivne supstance, ali jutros kad sam došao je bila pijana jer je sinoć slavila rođendan i haos je bio svuda po stanu", rekao je on za domaće medije.

Izvor: Kurir/ Mondo