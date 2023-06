HIT SNIMAK SLAVNE PEVAČICE 5 MINUTA PRED POROĐAJ: Pripremala se 9 meseci, pa usledio preokret - zbog ovoga joj se DIVE!

Džesi Džej je planirala da se porodi prirodnim putem i za to se pripremala svih devet meseci, ali beba je imala drugačije planove.

Izvor: Instagram/Screenshot/jessiej

Pevačica Džesi Džej se nedavno porodila i u 36. godini prvi put postala majka, a rodila je zdravog dečaka i ovu informaciju potvrdila javnosti tek sedam dana nakon bebinog dolaska na svet. Sada je otkrila i kako se nosila s trudnoćom, kao i da se svih devet meseci pripremala za porođaj, a napravila je i snimak pet minuta pre odlaska u operacionu salu.

Slavnoj pevačici su lekari svojevremeno rekli da nikada neće moći da zatrudni, ali čudo se desilo nakon spontanog pobačaja koji je imala prošle godine. Verovala je da će postati majka i nije odustajala od svoje najveće želje, koja joj se i ostvarila 18 meseci posle tragedije.

Kako je navela u opisu snimka, želela je da se porodi prirodnim putem i za to se mesecima pripremala, ali je njen dečak "izabrao drugačije". Bio je okrenut naopačke, pa se ispostavilo da je carski rez ipak najsigurnija varijanta.

"Devet meseci sam se pripremala za prirodni porođaj. Stroga ishrana, joga, plivanje, metode hipnoze. Htela sam porođaj u bazenu, bez ikakvih tableta. Ali, to je bio moj plan kako bih ostala disciplinovana i fokusirana. Znala sam da bi moglo otići u drugom smeru. Kada su me ljudi pitali kako planiram da se porodim, govorila sam im da sam spremna da uradim ono što je najsigurnije za dolazak mog sina."

"Imala sam pregled nekoliko dana pre 40. nedelje i bio je okrenut naopako, zapeo je i bio je malo deblji od prosečne težine. Sve sam uradila i dva meseca sam pokušavala da ga okrenem, ali je on rekao: 'Ne, mama, želim da izađem kroz krov, ne kroz prednja vrata'. Savetovali su me da idem na carski rez zbog najsigurnijeg porođaja. Rodila sam i to je sve što sam htela, jer sam na kraju dobila njega i to je jedino što je važno", poručila je pevačica.

Pogledajte kojim snimkom je privukla veliku pažnju i šta je radila samo pet minuta pre odlaska na carski rez: