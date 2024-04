"OVO JE MAJKA LIJEPO VASPITALA" Jelena Karleuša otkrila da se pomirila s kolegama, Edita je pitala "šta ke**š"?!

Pjevačica Jelena Karleuša reagovala na mrežama zbog Nućija i Edite Aradinović

Izvor: Instagram/editaaradinovic/karleusastar

Prije nekoliko mjeseci pjevačica Jelena Karleuša je zaratila sa reperom Nućijem i pjevačicom Editom Aradinović. Edita je tada reagovala na mrežama i čak objavila prepisku sa starijom koleginicom nakon izjave da Jelenini novi albumi "nisu po njenom ukusu".

"Jelena Karleuša, šta ke*aš da te umara sve ovo kada brišeš svoje poruke, a onda ovo kačiš na Tviter? Baš si cava, a nekad sam mislila da si faca. Kad nisi pjevačica, bar faca da budeš, ne može i jedno i drugo", napisala je Edita u jednoj od poruka.

Ipak, prije nekoliko dana i Nući i Edita su u izjavama medijima rekli da su im prepucavanja sa Jelenom bila "simpatična", odnosno da "nisu u svađi".

Izvor: Instagram/nucciovde

"Ja se nikad nisam tu nešto ni posvađao duboko. Meni je to bilo simpatično od početka. Moji odgovori su bili onako duhoviti. Nisam ja ulazio u neke rasprave i nije bilo teških riječi. Ja sam bio lagan u tom bifu od početka, ako se to može nazvati bif", rekao je Nući, dok je Edita otkrila da "sa Jelenom nije u svađi. Rekla sam jednom svoje mišljenje o njoj. Odblokirala me je i pomirili smo se".

Ovim povodom se Karleuša oglasila na Instagramu i napisala: "Koliko je zapravo kulturan ovaj momak i lijepo vaspitan. Ovo je majka lijepo vaspitala", napisala je JK za Nućija, a onda je prokomentarisala i Editu:

"Stvarno mislim da je Edita dobra djevojka i od ljudi koji je poznaju sam čula samo lijepe riječi o njoj. Dječije se zaletjela na mene, vjerovatno pod uticajem mnogih. Zato i nisam bila oštra... kao prema nevaljalom djetetu koje hoćeš da kazniš, ali ne možeš jer te hvata na fore".

