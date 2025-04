Tanja Savić bila sa oženjenim pjevačem? Izbio neviđeni skandal, navodni ljubavnik otkrio detalje afere

Tanja Savić navodno bila sa oženjenim pjevačem, on progovorio o aferi.

Popularna folk pjevačica Tanja Savić već neko vrijeme uživa u skladnoj vezi sa 11 godina mlađim pilotom Muhamedom Bešićem. Ona je nedavno otkrila i da bi voljela da se s njim ponovo ostvari kao roditelj, međutim, prije nego što će uploviti u mirnu luku, njen ljubavni život često je bio tema javnosti.

Tanja, koja važi za izuzetno atraktivnu ženu, povezivana je sa brojnim muškarcima sa javne scene, a jedan od njih bio je navodno i Stanko Nedeljković, zvani Bađi.

On je svojevremeno pričao da ga je ta veza umalo koštala braka.

- Molim vas o njoj nemojte ništa da me pitate! Jesam pričao o vezi sa Tanjom i zbog toga sam mogao da se razvedem, mogla je da me košta braka. Jedva sam se tada pomirio sa ženom, molio je da ne podnese papire za razvod braka. Rekla mi je ako još jednom pomenem Tanjino ime – odmah razvod! Ne mogu i ne smijem da pričam ništa, razumite me! - objasnio je pjevač davne 2014. godine.

Ne mari za negativne komentare

Pjevačica je priznala da se posle nekoliko mjeseci veze potpuno prepustila jer je shvatila da Muki nema loše namjere prema njoj.

- Nisam očekivala to zaista. Na samom početku veze sam se plašila, ali sam se onda i prepustila kada sam vidjela da je to u redu. Kada sam shvatila da tu meni neće niko da našteti, onda sam se opustila. Kasnije je stigao je pritisak od strane medija kada se saznalo da smo u vezi, da je on druge vjere. Te je mlađi, bilo je puno predrasuda – ispričala je Tanja Savić u emisiji "Nije lako biti ja" i otkrila da se više ne obazire na negativne komentare.

- Ranije sam se oko toga brinula šta će ljudi da kažu. Prosto, takav smo narod. Ljudi su uvijek gledali u komšijino dvorište i prepričavali. Ja sam samo naučila da ne mislim o tome i da živim svoj život. Znam šta radim.

