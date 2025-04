Sinovi Tanje Savić nemaju kontakt sa ocem? Zove ih samo da im se pohvali novim automobilom

Pjevačica je prošla pakao nakon razvoda od bivšeg muža, a sada je otkrila i da li su djeca u kontaktu sa ocem.

Tanja Savić, jedna od, kako mnogi kažu, najemotivnijih glasova domaće muzičke scene, nedavno je prvi put otvorila srce i progovorila o najintimnijim trenucima svog života.

Ona se osvrnula na teške godine koje je provela pokušavajući da zaštiti svoju djecu i pronađe unutrašnji mir. Posebno je osvrnula na složen odnos njenih sinova sa ocem Dušanom Jovančevićem, kao i o traumatičnom periodu kada su joj djeca bila odvedena bez njenog znanja.

"Sada konačno dišem punim plućima", priznaje pjevačica, ističući da su godine tuge iza nje, a da je sadašnji trenutak ispunjen ljubavlju, podrškom i osećajem sigurnosti koji joj je dugo nedostajao, kao i da su njeni naslednici odlično prihvatili njenog partnera koji je prava očinska figura u njihovim životima.

"Oni i te kako vide oslonac u njemu, meni je drago zbog toga. U pravi momenat je došao u njihov život. Baš kao što sam željela da bude, tako je na kraju sve i ispalo ", rekla je Tanja, osvrnuvši se i na savjete koje je dobijala kada je riječ o uvođenju nove figure u živote svoje djece.

"Neki ljudi su pokušavali da mi se miješaju u vezu, da me savjetuju kako to nije dobro da se pojavljuje novi čovjek u životima djece, da to nije dobro za njihov razvoj. Sebe sam poslušala u toj situaciji i stvarno nisam pogriješila. Savjetujem svima da, ukoliko se razmišljaju o tome šta će ako nađu novog partnera, to nije jednostavno, ali slušajte sebe. Vaša djeca će reagovati onako kako ih vi postavite. To sve bude dobro na kraju, ukoliko postavite dobar temelj", objasnila je pjevačica.

Iako danas živi ispunjen život, Tanja se ne libi da prizna koliko su joj nedostajali trenuci sa djecom, pogotovo tokom praznika koje je, kako priznaje, često provodila sama.

"Pokušavam svakog dana to da nadoknadim, žao mi je zbog toga što se dogodilo. I danas kada sam se probudila rekla sam: "Bože, hvala ti, moja djeca su sa mnom". Čim sam se probudila, otrčala sam u njihove sobe, izgrlila sam se i izmazila sa njima. Jako su mi falili ", emotivno je ispričala.

Na pitanje o kontaktu sa bivšim suprugom, Tanja nije imala mnogo dileme.

"Nije u kontaktu. Mislim da ni ne želi da ima pretjerani kontakt, osim ako kupi neka nova kola, pa da se pohvali njima... Mislim da je to jedini razlog kada on njima šalje neke poruke ", bila je iskrena Tanja u emisiji „Premijera“.

Svjesna kroz šta su sve prošli njeni sinovi, pjevačica vjeruje da su sazreli mnogo prije vremena.

" Svjesni su svega, sada imaju malo više godina, mogu sami da pročitaju ljude, ne samo što se tiče njihovog oca. Oni u svom malom životu su toliko toga pregurali i preživjeli, sigurna sam da znaju sada mnogo dobro da pročitaju ljude", zaključila je.

