"Mama, nije valjda da ćeš da umreš": Karleuša nosila u sebi tempiranu bombu, otkrila detalje borbe za život

Pjevačica Olja Karleuša otkrila je detalje ozbiljnog zdravstvenog stanja zbog kog je morala da promijeni životne navike

Izvor: Instagram/oljakarleusaofficial

Pjevačica Olja Karleuša jednom prilikom je otvoreno govorila o ozbiljnom zdravstvenom problemu s kojim se suočila, otkrivši da joj je tokom ljekarskog pregleda otkriven tromb koji je, prema riječima stručnjaka, mogao ozbiljno da ugrozi njen život.

U iskrenom razgovoru s porodicom, a kasnije i sa javnošću, Olja je podijelila kroz kakav je izazov prošla, ne iz želje za senzacijom, već kako bi podigla svijest o važnosti redovnih ljekarskih pregleda i brige o sopstvenom zdravlju.

"Nikada nisam imala zdravstvenih problema. Bez obzira na posao kojim se bavim, nikad nisam pila alkohol, gazirano. Ne pušim, ne pijem kafu, ležem rano, rano ustajem. Živim zdrav život i odjednom osjetim da se nešto dešava. Prvo se javio taj bol u listu lijeve noge koji je podsjećao na grč - počela je ona.

Izvor: YouTube/Novo jutro

Potom je objasnila i kakve je simptome imala:

"Bol je bio takav da kada ležim, nema ga. Kako ustanem, pojavi se. Da je bilo otoka, posumnjala bih. Vratila sam se normalnom životu, iako i dalje osjećam bol. Sve bilo u redu dva dana dok nisam osjetila da mi je dah sve kraći i kraći, kao kad obučeš nešto jako usko što onesposobljava normalan udah.

"Ne postoji čovjek koji se ne boji kad mu kažu da je to tempirana bomba i ne možete da se krećete. Ležiš i čekaš da se tromb veže. Sve to vrijeme se uzima terapija, antiokoagulanti, ali zapravo samo čekaš... Kad je doktor rekao da ne smijem ni do toaleta, to je za mene bio kraj. Sve sam slušala.

Izvor: RTS/screenshot/Ordinacija

"Nakon izlaska sam krenula na razne pretrage. Nije bio nasljedno, Bogu hvala. Šta je uzrok - ne znam, ali razmišljam samo da to ostane iza mene - dodala je pjevačica o borbi sa trombom.

Ona se potom osvrnula i na to da je oduvijek željela da ima dug život.

"Ja sam zacrtala davnih dana da ću živjeti između 92 i 96 godina, sve ostalo mi je prepona koju treba da preskočim. Nije stvar živjeti do 92, neko kakav će taj život da bude - ispričala je Olja svojevremeno u emisiji "RTS Ordinacija".

Oljin sin Pavle bio je veoma zabrinut za majku, a njegove riječi su je slomile kad je pričala sa njim o cijeloj situaciji.

"Mama, je li tačno da ćeš da umreš?", pitao me je Pavle. Kad to čuješ, nije ti lako. Našalila sam se i rekla mu: "Šta ti je, znaš li ti koliko ima do 92, 96. godine? - ispričala je svojevremeno u emisiji "RTS Ordinacija".

