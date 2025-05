Vesna Zmijanac o brutalnim i eksplicitnim scenama ćerke i zeta: "Nagovijestila mi je Nikolija da će biti nešto"

Spot obiluje eksplicitnim materijalom, fetiš maskama od lateksa, a u jednom trenutku vidimo Nikoliju kako bukvalno sipa vodu iz svojih usta u Reljina.

Izvor: Instagram/vesna_zmijanac_official

Veoma eksplicitan spot Nikolije Jovanović i Relje Popovića izazvao je pravu buru u javnosti, komentari se samo nižu, a par se još uvijek nije oglasio.

Međutim, mediji su stupili u kontakt sa Nikolijinom majkom, pjevačicom Vesnom Zmijanac.

Kako Vesna tvrdi, pomenute kadrove ćerke i zeta još uvijek nije vidjela, ali je istakla da ih podržava u svemu.

Kadrovi iz spota Nikolije i Relje:

"Nisam pogledala spot, kako mogu da vam kažem kad nisam još vidjela?! Nagovijestila mi je Nikolija da će biti nešto, radila sam sinoć i došla sam na Bukulju", rekla je Zmijančeva, a na predlog da pogleda spot, je samo prokomentarisala da želi da odmara:

"Podržavam ćerku u svemu, a i Relju takođe", zaključila je Vesna za "24sedam" ne želeći više da govori na ovu temu.

O čemu se radi u spotu?

Relja i Nikolija su od prvog kadra servirali publici čistu strast, bilo to nekome "too much" ili ne.

Počev od nevinih scena u kojima zajedno jedu, preko trenutka u kom joj Relja plete kosu kao vrhunac neke intime, nježnosti... pa do potpune suprotnosti koja "igra" između ludačke strasti i fetiša.

Relja i Nikolija - Baš ti se sviđa

Izvor: Youtube

U jednom trenutku nož drže usnama, da bi potom pjevačica "gazila" repera stopalima. Već sekund kasnije, Relja joj cijepa čarape, a ona mu vezuje genitalije lancem.

Spot obiluje eksplicitnim materijalom, fetiš maskama od lateksa, a u jednom trenutku vidimo Nikoliju kako bukvalno sipa vodu iz svojih usta u Reljina.