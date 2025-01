Nikolija ljuta na majku zbog komentara o Relji: Vesna "raspalila" po spotu sa Natašom, ćerka joj žestoko zamjerila

Vesna Zmijanac je otkrila kakva je bila reakcija Relje kada je čuo da joj se ne dopada njegova pjesma sa Natašom.

Vesna Zmijanac je nedavno podigla ogromnu prašinu kada je prokomentarisala novu pjesmu Relje Popovića koju je snimio sa koleginicom Natašom Bekvalac.

Pjevačici se numera "Nemir" nimalo nije dopala, što je i istakla kada su je pitali za mišljenje.

"Meni se pjesma uopšte ne dopada. Tekst, melodija, spot - ništa nije na nivou na kojem oni mogu da budu. Mislim da oni mogu to mnogo bolje. Znam koliko Relja može bolje, a ovo nije to. On ima mnogo boljih balada i dueta. Čak mi i deluju ukočeno. Nisu opušteni" - izjavila je Vesna Zmijanac.

"Uvijek sam iskrena. Mene Nikolija uvijek prevari, meni se njeno uvijek svidi na početku, svaku pjesmu koju snimi, ja joj kažem: "Meni se ovo sviđa", a u stvari nije tako, nego je meni interesantan taj njen stil" - istakla je pjevačica.

Međutim, ona je sada otkrila i da se njena kritika nije dopala Nikoliji, ali ni Relji.

"Čuo je Relja šta sam rekla o njegovom duetu sa Natašom. Nije mi zamjerio, više je bio, onako... Više Nikolija nego on" - iskreno je priznala Zmijanac.

