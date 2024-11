Relja Popović napravio haos na nastupu Vesne Zmijanac: Pao u trans, tašta ga "pukla" u emocije

Muzičar je sa suprugom i prijateljima bio na nastupu Vesne Zmijanac, a sudeći po objavama na mrežama, više su se nego sjajno proveli.

Relja Popović i Nikolija Jovanović doživjeli su nezaboravno veče na nastupu Vesne Zmijanac, gdje su napravili pravu atmosferu u kafani.

Relja je još jednom pokazao koliko voli svoju taštu i njenu muziku, izlaskom na Vesnin nastup u Beogradu. U društvu prijatelja, uključujući repera Cviju, sve vrijeme je pjevao, igrao i nazdravljao. Vesna im se pridružila za stolom i zapjevala posebno za njih, što je dodatno podiglo atmosferu.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Nikolija i Relja na nastupu Vesne Zmijanac

Poseban trenutak nastao je kada je Vesna izvela hit "Da budemo noćas zajedno," a Relja se nije suzdržavao od radosti, igrajući sa svojim društvom.

U jednom trenutku mu se pridružila i supruga Nikolija, koju je zagrlio dok im je Vesna pjevala, što je oduševilo sve prisutne.

Inače, o odnosu Vesne sa zetom dugo se spekulisalo, a pjevačica je jednom prilikom otkrila da ju je Relja rasplakao. Kada je objavio numeru "Sve si znala", pjevačica nije skrivala oduševljenje.

- Ja sam se zaludjela njegovom poslednjom baladom. Odvalila me od života! Mnogo dobra pjesma. Ja sam mislila da više ne može ni jedna pjesma da me dotakne i da sam ja sa tim završila. Rekla sam da mu: Da mi napraviš pod hitno pjesmu. On mi kaže: "Šta to pričaš, zar da te brukam?" On mene da bruka?! - ispričala je Vesna.