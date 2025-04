Relja Popović priznao zbog čega ga je Nikolija iznenadila: Jedno nikada više ne želi da ponovi, spomenuo i djecu

Relja se na promociji albuma Nikolije Jovanović dotakao procesa nastanka pjesama, ali i jedne stvari koju više neće praktikovati.

Izvor: MONDO

Nikolija Jovanović je izdala novi album "Sila", a najveća podrška na promociji joj je, očekivano, suprug Relja Popović koji se osvrnuo na njene nove pjesme.

"Volim da ljudi vide tu drugu, emotivnu sranu koju je do sada u karijeri manje pokazivala", započeo je reper i dodao: "Ako mene pitate, ja sam baš fan tog dijela njene ličnosti".

Relja je prokomentarisao i činjenicu da je Nikolija na ovom albumu potpuno sebi dala slobodu:

"Mislim da se opustila još na prošlom albumu, i da je shvatila sa da nema potrebe nikakve norme, pravila da joj budu kočnice, i da je suština muzike sloboda. Ona je sada na tom nivou, kada se toliko dugo baviš time, da je jedino ispravno da radiš ono što želiš."

Interesantno je da je pevačica na ovom albumu prvi put pokazala i svoju autorsku stranu.

"Iznenadila me je", priznao je Relja, "bila je presrećna kada je došla kući i bila u fazonu - napravila sam neke melodije, strava su. Naravno da sam je podržao u tome. Ona je predugo u tome, zna kako se prave pjesme, sve joj je to poznato, ali se na neki način ustručavala da nešto takvo uradi".

Repera su pitali i da li dolazi do sukoba generacija kada sjednu da preslušaju pjesme sa Vesnom, na šta je Relja uz smijeh odgovorio da sa njom "sjednu samo na ručak", kao i da nema nikakvih razmjena mišljenja:

"Vesna ima uvo, uvijek zna šta je dobro, čak i kada je riječ o ovim novim žanrovima koji nemaju veze sa muzikom koju je ona pravila", dodao je.

Relja se osvrnuo i na činjenicu da je Nikolija snimala album u njihovom kućnom studiju:

"Nećemo to više raditi, jako je naporno i za nas dvoje i za naše producente. Jako je dobro ispalo, ali ćemo ubuduće to drugačije", rekao je obasnivši da i on sam snima album, te da neke stvari nije završio zbog svega.

Relja se prvi put dotakao i njegove i Nikolijine djece i kako reaguju na njihovu muziku.

"Djeca imaju svoja interesovanja. Šta tu njih radi, ja se tu uopšte ne miješam. Njihovo djetinjstvo treba da bude njihova sloboda - ako im se pjeva, neka pjevaju, ako im se skače nek' skaču, ako im se putuje, nek' putuju. Samo im treba to pružiti. To je jako teško - i za sebe imati slobodu, a pogotovo pružiti je drugom, ali mislim da je to zapravo naša uloga kao roditelja".

Šta je sve Relja izjavio, poslušajte u snimku u nastavku:

